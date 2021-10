Sembra impossibile, ma grazie ad un solo codice sconto è possibile viaggiare sui treni ad alta velocità al prezzo di un regionale. In occasione delle festività di Halloween, Italo ha regalato ai suoi clienti 2 interessanti opportunità di risparmio. La prima riguarda un codice promozionale valido fino al 2 di novembre che ci permetterà di prenotare, ad esempio, Napoli – Roma per soli 8,90 euro. La seconda interessa i più giovani ed è valida sempre. Vediamo di seguito quali sono e come sfruttarle per i prossimi acquisti.

È possibile viaggiare a prezzi stracciati sui treni Italo con questo imperdibile codice sconto che pochissimi sanno. Fino alle ore 10 del 2 Novembre, e per viaggi a partire dal 9 Novembre, è possibile avere uno sconto del -30% su tutte le tratte. Sarà perciò possibile prenotare un treno da Napoli a Roma a partire da 8,90 euro, da Roma a Firenze per 12,40 euro. Altro sconto importante è sulla tratta da Napoli Centrale a Milano Centrale, disponibile a partire da 26,40 euro.

Per utilizzare la promozione ci basterà andare sul sito ufficiale di Italo Treno. A questo punto, avremo davanti a noi la piattaforma di ricerca e prenotazione dei biglietti. Inseriamo la tratta per cui desideriamo vedere le offerte, inseriamo passeggeri e data e clicchiamo su “Hai un codice promo?”. Nella casella che si aprirà digitiamo il codice “ZUCCA” ed avviamo la ricerca delle offerte. Ricordiamo che lo sconto del -30% è valido solo per viaggi a partire dal 9 Novembre. Quindi, tutte le date precedenti presenteranno le offerte base.

Quando scade la promo

Il termine di scadenza della promozione è fissato per le ore 10 del 2 Novembre. Tuttavia, la rapidità nell’acquisto potrebbe fare la differenza. Questo perché le offerte potrebbero diventare non più disponibili per esaurimento posti.

Opportunità di risparmio per i più giovani

Se non abbiamo fatto in tempo, per coloro che hanno fra i 14 e i 29 anni è disponibile la tariffa Giovani di Italo. Sconti fino al -50% sulla tariffa Flex in ambiente Smart. Per chi, invece, preferisce l’aereo al treno, esiste una tariffa Giovani anche per questo ed è offerta da Ita Airways.

