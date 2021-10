Pochi giorni al termine delle candidature per lavorare in Italo NTV. Le oltre 60 posizioni aperte per laureati e diplomati potrebbero interessare a molti, soprattutto visti gli accessibili requisiti richiesti. Fra queste rientrano i ruoli di macchinista, hostess di bordo, operatore d’impianto e addetto a cicli logistici.

Nel caso di alcuni profili è fondamentale l’esperienza pregressa, in altri è considerata soltanto preferenziale. Perciò, informiamoci al più presto, dato che manca poco tempo per accedere alle offerte di lavoro di Italo NTV per diplomati e laureati.

Il parallelo con Ferrovie dello Stato

La compagnia ferroviaria Italo Treno, fondata nel 2006, rappresenta la concorrenza diretta di Trenitalia per le linee ad alta velocità. Nei giorni scorsi abbiamo riportato, infatti, alcune offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa. I requisiti sono pressoché simili, tuttavia non si può dire lo stesso dei ruoli disponibili.

Quali sono le posizioni aperte

Italo NTV è alla ricerca di 30 Hostess & Steward di bordo su Roma. Nel suo ruolo, il candidato dovrà essere in grado di rappresentare al meglio la compagnia, dotandosi di cordialità e decoro. Si occuperà delle mansioni di accoglienza e ospitalità, oltre che di supporto.

Per tale incarico è richiesto un titolo di studi equivalente a diploma o laurea. Seguono, inoltre, un’ottima conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. In via preferenziale, è inoltre ben vista un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni per i settori di Servizi alla persona, Turismo e Trasporto.

Sempre per diplomati, in questo caso di indirizzo Tecnico o Scientifico, è presente il profilo di operatore di Impianto Italo. Questo si occupa della preparazione, dello stazionamento, del controllo e della messa in servizio dei rotabili Italo. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa se neo diplomati, ma il candidato dovrà essere disponibile a lavorare su Milano e Venezia e su turni h24.

Manca poco tempo per accedere alle offerte di lavoro di Italo NTV per diplomati e laureati

Oltre le posizioni riportate sopra, ne esistono tantissime altre ancora presenti sul sito di Italo NTV. Tuttavia, il termine finale di invio candidature è piuttosto vicino. Ad esempio, nel caso di Hostess & Steward questo è previsto per il 31 ottobre. Per conoscere nel dettaglio le offerte di lavoro e inviare curriculum, visitiamo la pagina ufficiale e rechiamoci nella sezione Lavora con noi. Qui troveremo tutte i profili ricercati divisi per categoria.