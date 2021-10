Ogni segno zodiacale, si sa, ha le sue caratteristiche.

C’è chi ci crede e chi no, ma spesso è vero che non è solo il nostro background personale a influire sulla formazione della nostra personalità.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Anche essere nati sotto l’influenza di questo o quel pianeta – infatti – determina il nostro modo di essere.

Non si tratta solo del carattere, ma anche del modo di rapportarsi agli altri: in amicizia e nel lavoro, così come in amore. A tal proposito, forse pochi lo sospettano ma sono questi i 4 segni dello zodiaco più difficili da far innamorare.

Ariete

È il primo segno dello zodiaco, governato dal Fuoco e questo si traduce in un atteggiamento energico e impulsivo, anche in amore.

Difficile arrivare a conquistarlo, ma, anche se riuscissimo nell’impresa, non mancherebbero i problemi. In una relazione tende infatti a non concedere compromessi, è abbastanza iracondo e, se il partner non segue i suoi ritmi, presto si annoia.

Probabilmente, formerebbe una coppia perfetta solo con il nostro prossimo segno, il Sagittario.

Sagittario

Ancora una volta si tratta di un segno di Fuoco, indomabile e avventuroso.

È in continuo movimento, alla ricerca costante di novità e obiettivi da raggiungere, anche da un punto di vista sentimentale.

Proprio per questo motivo, risulta estremamente complicato sedurlo, oltre che stabilire un rapporto duraturo.

Pochi lo sospettano ma sono questi i 4 segni dello zodiaco più difficili da far innamorare

Scorpione

È intenso e profondo, ma anche estremamente tenace e testardo.

Come l’animale omonimo, non solo sa essere pungente, ma è anche letale. Da sempre legato all’occulto e al mistero, questo segno appare a dir poco affascinante, ma spezza il cuore molto facilmente.

Analogamente al Sagittario, anche lo Scorpione si contraddistingue per essere indomito e agitato da grandi passioni. Proprio questo suo bisogno di sentirsi indipendente spesso gli impedisce di calarsi nella stabilità di una relazione.

Acquario

A chiudere la classifica dei segni più difficili da conquistare, troviamo l’Acquario.

Ancor più di quelli precedentemente menzionati, l’Acquario è contrassegnato da un inarrestabile desiderio di libertà.

In nome di questo suo ideale, sarebbe capace di ribaltare completamente una relazione da un giorno all’altro.

La sua insofferenza per i legami duraturi, peraltro, si manifesta anche in ambito famigliare. Per sentirsi meno vincolato, infatti, tenderebbe a trasmettere ai figli lo spirito d’indipendenza che lo caratterizza, così da recuperare la propria libertà.

Approfondimento

Trovare il vero amore e una relazione stabile è difficilissimo per questi segni zodiacali