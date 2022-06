In questi anni di crisi economica e recessione in molti cercano modi per arrotondare. Sia chi ha un lavoro fisso che chi lavora occasionalmente accoglie di buon grado le occasioni che si presentano per avere qualche entrata in più. Grazie a internet e ai social network molti di noi hanno trovato dei metodi facili e veloci per avere dei piccoli guadagni. Possiamo dare ripetizioni, cimentarci in lavoretti online da fare al computer nel tempo libero oppure proporci come babysitter.

Grazie alla tecnologia anche questo ambito ha avuto grosse facilitazioni. Con app e piattaforme dedicate a mettere in contatto la domanda e l’offerta è molto semplice trovare una piccola occupazione. Oggi vogliamo proprio parlare del perché sono sulla bocca di tutti queste applicazioni che ci permettono di arrotondare lo stipendio senza troppa fatica e facendoci fare quello che amiamo.

L’importanza di unire domanda e offerta

Molti di noi, quando erano giovani o nei periodi in cui si sono trovati senza lavoro, si sono dedicati a piccoli lavori occasionali. Queste figure sono sempre più ricercate, ma spesso è difficile mettere in comunicazione chi richiede un aiuto e chi può offrirlo. Ed è proprio da questa mancanza che nascono e si sono sviluppate applicazioni utilissime e sempre più usate.

Possiamo citare un’app come Rover che ci permette di praticare il dog sitting. Se abbiamo un cane e siamo in viaggio o siamo indaffarati, possiamo ricercare un dog sitter e dog walker disponibile. Viceversa, se amiamo i cani e abbiamo del tempo libero, possiamo mostrarci disponibili. Grazie al sistema di pagamento digitale rapido e sicuro potremo facilmente realizzare dei piccoli guadagni.

Sono sulla bocca di tutti queste applicazioni che ci permettono di arrotondare lo stipendio con lavoretti estivi adatti a giovani e meno giovani

Chi invece vuole dedicarsi ad attività diverse dalla cura degli animali domestici può provare Nextdoor. Questa piattaforma ci mette in contatto con persone disponibili ad aiutarci in casa o in giardino per cifre eque ed accessibili. Queste applicazioni stanno riscontrando molto successo nel nord Europa e in Gran Bretagna, ma si stanno diffondendo sempre di più tra i giovanissimi anche in Italia.

Se dedicheremo energia ed impegno, potremo raggruppare diverse occupazioni e integreremo il reddito senza troppa fatica. L’era dei foglietti lasciati in panetteria è finita, ora che possiamo trovare dei lavoretti anche tramite lo smartphone.

