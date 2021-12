In questi giorni non sappiamo più cosa mettere in tavola. Dopo l’ennesimo pranzo e cena in famiglia o con gli amici, si cerca disperatamente l’idea vincente come ancora di salvezza. Tra le tutte ricette che in questi giorni hanno deliziato i palati dei nostri commensali, questa è una di quelle perfette da abbinare su tutto e da proporre come aperitivo o antipasto.

L’idea nasce dalle cose semplici, dove si trova leggerezza, praticità e gusto. Delle combinazioni vincenti che abbinate anche ai pochi ingredienti e alla velocità di realizzazione, fanno subito pensare di dover provare a realizzare questo semplice snack.

È proprio questo lo stuzzichino che dovremmo preparare in questi giorni

Eccezionale, gustoso e da preparare in soli 5 minuti, è un super antipasto con pochissimi ingredienti. Si tratta di un semplice rotolo di pasta sfoglia farcito con prosciutto, olive e mozzarella. Un connubio perfetto per un antipasto lampo con i pochi ingredienti che abbiamo in casa.

Questo antipasto può accompagnare la pasta la forno più amata delle feste pronta in quattro e quattr’otto, oppure un classico risotto ai frutti di mare e così via.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

mozzarella

1 tuorlo d’uovo

olive verdi

prosciutto cotto

semi di sesamo per decorare

Eccezionale questo gustoso antipasto facile e veloce da preparare in soli 5 minuti con pochissimi ingredienti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il rotolo di pasta sfoglia e tagliare tanti cerchi del diametro di circa 5 cm come quello di una tazzina.

Prendere l’oliva, denocciolarla, aggiungerla al centro del discetto di pasta insieme alla mozzarella e chiudere formando una pallina. Prendere un altro disco di pasta e aggiungere il prosciutto e la mozzarella e chiudere formando una pallina. Ripetere il procedimento fino a quanto tutti gli ingredienti non saranno finiti.

Arrivati fin qui, posizionare le palline di pasta sfoglia ripieni su una teglia foderata da carta da forno e spennellare con il tuorlo d’uovo e far cadere qualche semino di sesamo. Infornare per circa 15 minuti a 180°C

