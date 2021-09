La scuola è ufficialmente ripartita.

I bimbi sono tornati ad indossare i loro grembiulini per ricominciare fortunatamente in un clima di semi-normalità.

La scuola in presenza però significa anche qualche piccolo inconveniente in più.

Soprattutto per chi ha bambini alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria il grembiule è un grande alleato.

Si sa che a quell’età la scuola è soprattutto divertimento; pasticciare coi colori e dare sfogo alla fantasia in ogni modo possibile è la normalità.

Se questo è motivo di gioia e allegria per i più piccoli, per le mamme alle prese con il bucato è tutt’altra storia.

Ci sono infatti alcune macchie che fanno penare più di altre per essere rimosse.

Ecco come lavare via inchiostri e tempera dal grembiule dei bimbi in poche mosse

L’inchiostro di penna, i pennarelli e le tempere sono nemici giurati dei grembiulini dei più piccoli e di chi si occupa del bucato della famiglia.

Esistono però dei trucchetti e qualche rimedio naturale per aiutare nell’impresa.

Ecco come lavare via inchiostri e tempera dal grembiule dei bimbi in poche mosse e senza rovinare i tessuti.

Tempera

La tempera è una delle cose più amate dai bimbi, ma che fatica togliere impronte e schizzi dal grembiule!

Un ottimo modo per dissolvere il colore è utilizzare una soluzione composta da 6 parti d’acqua e 1 di ammoniaca o candeggina.

Con uno strofinaccio imbevuto del liquido basterà strofinare con forza e, vista l’aggressività dei detergenti chimici, procedere poi con un giro di lavatrice.

Infine, per rendere il lavaggio ancora più delicato, potrebbero interessarvi anche questi 4 trucchi incredibili ed economici per ottenere un bucato morbido come non mai.

Penne e pennarelli

Un rimedio naturale ed efficace da provare come pretrattante è quello dell’aceto bianco e del limone.

È necessario mescolare mezzo bicchiere di aceto bianco con il succo di mezzo limone. Dopodiché si può versare il composto ottenuto sulla macchia e lasciarlo agire per qualche minuto.

Con una spugna bisogna poi strofinare il tutto con delicatezza, fino alla completa scomparsa della macchia.

Un altro rimedio sempre valido è l’ottimo sapone di Marsiglia; sbiancante e dal potere antibatterico e detergente.

Si può strofinare asciutto sulla macchia per poi procedere al normale lavaggio.

Un ultimo tentativo, prima di deporre le armi, potete farlo con un batuffolo imbevuto di yogurt. Lo yogurt, con la sua acidità dovrebbe sciogliere i pigmenti di colore.

Nessuna paura dunque. Come abbiamo visto ci sono molti modi per rimediare ad una bella macchia, che valgono senz’altro tutti i sorrisi dei “piccoli artisti” di casa.

