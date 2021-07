Secondo le statistiche, non solo italiane ma anche internazionali, i casi di malattie degenerative del cervello sono decisamente in aumento. Così come l’incremento dei casi di Alzheimer e Parkinson, soprattutto dopo una certa età. Difficile dare una diagnosi unica di questi aumenti, ma sicuramente esperti, scienziati e medici concordano sulla corresponsabilità del tenore di vita moderno. Quindi: stress, alcol e fumo, inquinamento, sedentarietà, ma anche e soprattutto mangiare male. Via subito dalla nostra tavola questi alimenti che per gli esperti favoriscono l’Alzheimer e peggiorano la nostra salute.

Partendo dalle bevande zuccherate

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non facciamo l’errore di pensare che sia solo il cibo uno degli artefici principali del declino mentale. La colpa è anche dell’abuso di bevande e succhi zuccherati. Secondo gli esperti non solo provocano il diabete di tipo 2 ma anche l’Alzheimer a causa degli ingredienti che attaccano direttamente il cervello. L’eccesso di fruttosio, infatti oltre a sviluppare un aumento di peso agisce sulla riduzione della potenza mnemonica e sulla difficoltà di riproduzione dei neuroni.

I piatti pronti e surgelati

Ecco una vera e propria condanna moderna della nostra salute: i piatti pronti. Quelli da infilare nel microonde, pronti in un attimo e magari anche saporiti per quello. Il problema è che abbondano di sale, conservanti, coloranti e additivi. Questo modo di mangiare tipico delle ultime generazioni è deleterio per il nostro organismo. Sono sempre di più gli studi che associano l’Alzheimer all’abuso di questi alimenti.

Via subito dalla nostra tavola questi alimenti che per gli esperti favoriscono l’Alzheimer

Un mix devastante per il cervello è quello formato dagli snack e dalle bibite alcoliche degli aperitivi. Nulla di più pericoloso che possa esserci per la salute. Sali, zuccheri, coloranti, addensanti e conservanti tutti assieme per un pugno nello stomaco, è proprio il caso di dirlo. Senza contare tutte le calorie contenute e che compromettono lo stato di salute di fegato, reni e pancreas. Pochi sanno che chi abusa di alcol è anche carente della vitamina B1. Questa mancanza è legata direttamente allo sviluppo di alcune encefalopatie come la sindrome di Korsakoff responsabile di danni anche seri al cervello.

Approfondimento

Ecco 2 possibili danni permanenti alla salute assumendo più di 3 caffè al giorno