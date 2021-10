Pulire i vetri può, a volte, essere una vera e propria impresa. Infatti, otre ad essere delle superfici difficili da trattare, sono anche molto facili da sporcare.

Basterebbe, ad esempio, lasciare le impronte delle dita, o delle mani, per far ritornare specchi e vetri di nuovo antiestetici.

Oppure è sufficiente che vi si annidino polvere, sporcizia di ogni tipo, o residui di grasso, come accade per i vetri del forno.

Per non parlare dei residui di acqua che rilasciano calcare sui vetri del box doccia o sugli specchi del bagno, rendendoli opachi. Insomma, star dietro a queste superfici è un vero e proprio incubo.

Tuttavia, in questo articolo scopriremo come mandare via l’opaco da vetri e specchi con questo efficace ed economico detersivo 100% naturale.

Due prodotti magici

Il detersivo fai da te che andremo a realizzare tra poco è composto da due ingredienti fondamentali.

Il primo è l’aceto bianco di alcool che è un prodotto davvero super efficace nelle pulizie di casa.

Infatti, molti non ci fanno caso al supermercato ma è questo il miglior tipo di aceto per pulire qualsiasi superficie. Inoltre, è efficace per eliminare la muffa dai muri o dagli elettrodomestici, o per disincrostare il calcare in bagno.

Il secondo ingrediente è il sapone nero all’olio di oliva. Questo prodotto è assolutamente biodegradabile ed ecologico, privo di solventi e coloranti e veramente molto economico.

Molti lo utilizzano diluito per combattere infestazioni di insetti, come ragni, scarafaggi e formiche.

Oppure viene utilizzato concentrato per lavare piastrelle e pavimenti, piano cottura, cappe, griglie, l’argenteria e persino il bucato.

Ora, scopriamo quali sono le dosi giuste per realizzare questo portentoso detersivo davvero utilissimo per trattare i vetri.

Via l’opaco da vetri e specchi con questo efficace ed economico detersivo 100% naturale

Il detersivo fai da te che vedremo oggi è composto da:

500 millilitri di acqua;

120 millilitri di aceto bianco di alcool;

1 cucchiaino di sapone nero all’olio di oliva;

3 gocce di un qualsiasi olio essenziale.

In uno spruzzino inseriamo direttamente l’acqua, preferibilmente demineralizzata o distillata, entrambe prive di calcare. Dopo di che versiamo l’aceto bianco di alcool e il sapone nero all’olio di oliva.

Mescoliamo bene agitando lo spruzzino ed aggiungiamo 3 gocce di olio essenziale. Possiamo scegliere tra lavanda, limone e tantissime altre fragranze.

A questo punto spruzziamo la miscela su vetri e specchi e passiamo con un panno in microfibra. Per asciugare e scongiurare la formazione di aloni, ripassiamo con un panno bianco in cotone.