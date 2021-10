Molto raramente ascoltiamo il nostro organismo che, anche attraverso piccoli sintomi, cerca di comunicarci qualcosa che non va. Per quanto insignificanti possono essere questi segnali non bisogna mai darli per scontati perché potrebbero essere solamente la punta di un pericoloso iceberg.

Uno di questi è un fastidio che si irradia nella zona dell’addome. Attenzione a questo dolore al fianco sinistro perché potrebbe essere sintomi di patologie anche molto gravi. Le cause possono essere molteplici, dalle più comuni e innocue a quelle più complicate; andremo più avanti nel dettaglio. Tutto dipende da come si presenta questo fastidio: leggero o forte, costante o discontinuo; nel peggiore dei casi può essere cronico.

Alla minima avvisaglia è doveroso sorvegliare il dolore e informare il proprio medico di base che provvederà, qualora lo ritenga necessario, a fare degli accertamenti.

Piccola lezione di anatomia

Andiamo ora a vedere cosa è presente nella parte dell’addome, superiore o inferiore, per capire meglio dove, grossomodo, il malessere è localizzato. Andando dall’alto al basso troviamo il cuore con l’aorta, l’arteria principale del nostro corpo.

Scendendo oltre la parte sinistra del polmone abbiamo i vari organi che compongono l’apparato digerente (parte sinistra di fegato, stomaco, intestino). Infine, gli organi escretori come il rene sinistro, porzione della vescica e, per le donne, l’ovaio sinistra.

Attenzione a questo dolore al fianco sinistro perché potrebbe essere sintomo di queste patologie

Appurata la vastità di organi che possono essere presi in considerazione partiamo dalla zona superiore dell’addome. Una causa di questi dolori, tra le più comuni, è la presenza di gas nello stomaco, caratterizzato da spasmi discontinui e abbastanza dolorosi. La flatulenza può migliorare questa condizione causata da stress, vita sregolata e alimentazione poco salutare.

Se, invece, il dolore, forte ed improvviso, si sposta nella zona lombare con successivi episodi di febbre e nausea potremmo avere a che fare con una pancreatite. Molto simile a quest’ultima nei sintomi è la pielonefrite, che, in più, compromette la fuoriuscita delle urine, caratterizzate da presenze ematiche.

Collegata anch’essa a problemi urinari c’è anche la più volte sentita calcolosi al rene sinistro. Caratteristica principale di quest’ultima è il dolore che fa avvertire: forte, fortissimo, al limite dell’insopportabile.

La causa di questi dolori al fianco, nel peggiore dei casi, potrebbe essere una presenza tumorale; colpisce per lo più pancreas o colon. Alle caratteristiche comuni alle altre patologie sopracitate, questi tumori provocano perdita rapida di peso e feci di forme e colorazioni anomale.

Passando alla parte bassa addominale, anche alcuni disturbi intestinali, caratterizzati da difficoltà nell’espellere le feci, possono interessare la parte sinistra del fianco.

Il ventaglio delle cause associate anche ad un solo piccolo dolorino al fianco sinistro è davvero grande e sfaccettato. Per questo l’appello, al primo segnale, è quello di recarsi dal proprio medico per informarlo sui fatti.