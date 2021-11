Dopo un anno di transizione, le Stelle tornano a sorriderci, portando il “sereno”.

L’interpretazione astrologica della posizione degli astri è sempre stato un argomento piuttosto discusso.

C’è chi ci crede e chi no, tuttavia sono molte le persone affascinate dall’oroscopo e dal rapporto che si crea tra gli astri e le azioni dell’uomo. Una corrispondenza tra eventi celesti ed eventi terresti attrae, affascina e incuriosisce. Dunque, nonostante il grande scetticismo, l’oroscopo viene seguito. Sicuramente, sarà capitato almeno una volta di leggere o sentire le indicazioni legate al nostro segno zodiacale.

Magari per capire qualcosa in più sull’amore. A volte, infatti, l’affinità è una questione di stelle e questi sono i segni zodiacali che saranno sempre opposti e che non si capiranno mai.

Alle Stelle non si chiede solo dell’amore ma anche della salute, del lavoro, dei soldi e della fortuna in generale. Partiamo subito col dire che a questi 3 segni, di cui tra poco parleremo, farà sicuramente piacere sapere che saranno i primi ad essere baciati dalla fortuna nel 2022.

Ecco i 3 segni che cominceranno il 2022 sotto una pioggia di fortuna, soldi e successo perché privilegiati dalle Stelle

Il 2021 si chiude con molte indecisioni. Il periodo storico in cui viviamo ha bloccato quello che era considerato il “corso naturale delle cose”. Ovviamente, nessuno potrà mai dimenticare le numerose difficoltà economiche e sanitarie causate dal coronavirus. Una situazione che continua a persistere e che ci accompagnerà con i suoi strascichi per diverso tempo ancora. Tuttavia, qualche spiraglio comincia ad aprirsi e secondo l’oroscopo saranno molti i cambiamenti previsti per il 2022.

L’anno nuovo, infatti, comincia con il botto per alcuni segni che riusciranno subito ad usufruire di un momento favorevole.

Secondo le prime previsioni l’inizio del 2022 porterà una ventata di successi all’Ariete. I nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, dopo un periodo molto altalenante, cominceranno a raggiungere i primi veri successi. Una pioggia di soldi e fortuna che, però, durerà poco. Per la seconda parte del 2022, infatti, gli astri agevoleranno altri segni lasciando un po’ da parte gli arietini. Nel 2023, quando Giove transiterà nel segno, l’Ariete trionferà al meglio delle sue capacità.

Altro segno che sarà colpito dalla fortuna è quello dei Pesci. Sempre grazie all’influenza di Giove, i nati sotto il segno dei Pesci riusciranno a ritagliarsi un equilibrio personale molto speciale. Un momento d’oro che si farà sentire soprattutto tra nei mesi di gennaio e febbraio.

Saturno, infine, rende favolosi i Gemelli che apriranno il 2022 con una serie di progetti da poter realizzare. Anche in questo caso, meglio sfruttare la prima parte dell’anno, in cui si è favoriti dalle Stelle per mettere a segno tutti i sogni in cantiere. Dunque, ecco i 3 segni che cominceranno il 2022 sotto una pioggia di fortuna, soldi e successo perché privilegiati dalle Stelle

