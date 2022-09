Lavare e profumare pavimenti e vetri di casa senza lasciare aloni in poco tempo

È importante lavare spesso i pavimenti poiché sono soggetti a sporcarsi facilmente. Di tanto in tanto anche i vetri hanno bisogno di una pulizia approfondita. In commercio ci sono tantissimi prodotti, ma potremmo anche farne alcuni a casa con pochi ingredienti.

Come avere un pavimento pulito e profumato

In generale prima di lavare per terra è sempre consigliato passare la scopa e l’aspirapolvere. In questo modo toglieremo residui di cibo, granelli di polvere, terra e altro che, trascinati in giro con scarpe o fiocco, imbratterebbero le piastrelle. Vediamo ora cosa mettere nel secchio prima di passare lo straccio. Per fare un detersivo fai da te potremmo mescolare in una bacinella 1,5 litri circa di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato, 400 ml di aceto di alcol, 2 cucchiai di detersivo ecologico per i piatti, 2 di alcol denaturato e infine 200 ml di ammorbidente.

Al suo posto potremmo invece anche usare 10 gocce di olio essenziale di arancio o lavanda. Mescoliamo il tutto e poi travasiamo il detersivo ottenuto in un bidoncino di plastica oppure in una bottiglia vuota con il tappo. Non resta che aggiungerne un po’ nel secchio e poi lavare il pavimento. Evitiamo di usarlo su materiali delicati come il legno e il marmo.

Rimedi per igienizzare ed evitare aloni

In particolar modo per il pavimento della cucina e del bagno, e anche per i sanitari, si potrebbe mescolare un cucchiaio circa di detersivo per i piatti a 380 ml di acqua ossigenata al 10% con mezzo cucchiaio di acido citrico e circa 90 ml di acqua distillata. Mescoliamo e mettiamo in uno spruzzino. Usiamo sulle superfici, evitando legno, marmo e pietre dure, e poi passiamo un panno o uno straccio umidi per risciacquare.

Per evitare aloni sul pavimento usiamo poco detersivo, strizziamo bene lo straccio e passiamolo sempre per un verso. Alla fine, per velocizzare l’asciugatura e togliere residui d’acqua, passeremo un panno pulito senza pelucchi.

Lavare e profumare pavimenti e vetri di casa senza lasciare aloni in poco tempo

Per quanto riguarda i vetri, quelli del box doccia possiamo lavarli con una soluzione anticalcare. Basterà mettere in una bottiglietta 50 g di acido citrico e 400 ml di acqua distillata tiepida. Agitiamo bene, poi spruzziamo sulla superficie e passiamo un panno in microfibra. Per le finestre possiamo mescolare qualche cucchiaio di alcol con acqua distillata e poche gocce di olio essenziale a piacere. Se i vetri sono molto sporchi, aggiungeremo un cucchiaino di detersivo per i piatti.

Per evitare aloni, puliamo i vetri con le tapparelle abbassate o comunque non sotto la luce diretta del sole. Dopo aver passato il panno dall’alto verso il basso, infine, usiamo dei fogli di giornale o i panni tipo pelle di daino. Ricordiamo di seguire sempre un verso. Se abbiamo vetri lavorati, passiamo, prima di lavarli, una spazzola con setole morbide impregnate di acqua e limone. In casa, quindi, potremmo avere degli ingredienti utili per tanti impieghi, anche per lavare e profumare pavimenti e vetri.

Lettura consigliata

Ecco come pulire il forno incrostato, sgrassare la cucina ed eliminare la puzza nel frigo senza aceto e limone