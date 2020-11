Questa situazione di pandemia ha fatto stringere la cinghia a milioni di famiglie italiane. Infatti l’incertezza del domani fa tremare tutto il mondo e sta portando a delle cautele sia nelle spese che nell’ambito della salvaguardia personale. Oggi spieghiamo perché risparmiare è più facile di quel che sembra, ecco come stabilire facilmente un budget mensile.

Calcolare bene i nostri introiti mensili netti

Bisogna fare bene i conti con carta, penna e calcolatrice alla mano. È necessario iniziare pian piano a sommare tutte le entrate fisse che si hanno durante il mese. Quelle variabili non sono da tenere in conto, ma in caso da aggiungere come surplus nel caso in cui arrivassero.

Una volta ottenuto un numero è necessario rimuovere le spese che sono strettamente necessarie: il totale di cibarie, eventuali medicine ed eventualmente le tasse da pagare, le utenze e l’affitto. Queste, essendo inderogabili, vanno comunque sottratte. È necessario tenere da parte almeno il 20% di questo calcolo netto per eventuali emergenze.

Tagliare il surplus

Una volta completata questa operazione, vanno calcolate le spese accessorie. Ovvero quelle che non sono strettamente necessarie. Fra queste rientrano quelle del tempo libero come ristorazione, shopping e viaggi.

Una volta che si ha un quadro ben chiaro del mese, e di eventuali entrate extra, si può scegliere di togliersi qualche soddisfazione, sempre senza esagerare. L’importante è instaurare un ordine di importanza negli acquisti da fare.

Ecco spiegato, dunque, perché risparmiare è più facile di quel che sembra: ecco come stabilire facilmente un budget mensile.

