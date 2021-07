Le vacanze di agosto sono ormai alle porte e con loro la voglia di rilassarsi distesi tra spiagge dorate e mari incontaminati. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi uno dei lidi più belle in cui passare le vacanze estive. Qui sarà possibile stendersi su sabbie soffici, dedicarsi a tante attività divertenti e perdersi nella natura più incontaminata. Insomma, una piccola perla tutta da scoprire e assolutamente da visitare durante questa estate.

Come unire le esigenze più disparate

È ben risaputo che riuscire ad accontentare tutti durante una vacanza estiva non è sempre facile. C’è infatti chi ama stare sdraiato tutto il giorno in spiaggia, chi preferisce dedicarsi alle immersioni e chi ancora ama la natura più incontaminata. Esiste però un piccolo lido sardo capace di unire tutte queste esigenze e far innamorare la maggior parte dei turisti che la visitano. Per questo oggi vogliamo presentarvi la bellissima spiaggia sarda tra relax e divertimento perfetta per passare delle vacanze estive indimenticabili.

La bellissima spiaggia sarda tra relax e divertimento perfetta per passare delle vacanze estive indimenticabili

Poco distante dalla caratteristica cittadina di Villasimius si trova una piccola spiaggia incontaminata in cui passare delle giornate veramente indimenticabili. Qui mezzo chilometro di sabbie candide si incontrano con un mare incontaminato, creando un panorama capace di rubare il cuore. Parliamo di Simius, spiaggia capace di accontentare le richieste della maggioranza dei turisti che la visitano ogni anno. Infatti, qui gli amanti della tranquillità potranno godersi delle vacanze all’insegna del relax, stesi su una spiaggia incontaminata dalle sembianze caraibiche.

Gli amanti dello sport potranno invece dedicarsi a tantissime e divertenti attività, tra cui le immersioni, il kytesurf e persino il golf. Infine, gli appassionati della natura più incontaminata dovrebbero visitare il non lontano stagno di Notteri, dove andare alla scoperta dei stupendi fenicotteri rosa. Quando ci si sarà stancati della zona si potrà inoltre andare alla scoperta delle piccole perle nascoste che popolano l’Area naturale marina protetta Capo Carbonara. Insomma, un piccolo angolo di paradiso capace di mettere d’accordo quasi tutti e in cui poter passare delle giornate veramente indimenticabili.

