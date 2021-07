Ci sono alcuni alimenti che sono dei veri e propri toccasana per la nostra salute. Infatti, negli ultimi anni, molti studiosi si sono concentrati sui benefici del cibo per il nostro organismo. E, soprattutto, si è cercato di capire se l’alimentazione può giocare un ruolo nella prevenzione di malattie che spaventano tanti di noi. In questo caso, per esempio, vogliamo presentare una ricerca molto interessante che si concentra su una verdura in particolare e sul fatto che potrebbe aiutarci a prevenire il tumore al seno.

Questa verdura davvero deliziosa potrebbe aiutarci a prevenire il cancro al seno

A concentrarsi sull’argomento i ricercatori di Harvard che, in questo studio pubblicato sull’International Journal of Cancer, hanno trattato il tema. Gli studiosi hanno analizzato i valori di poco più di 170.000 donne, evidenziando il loro modo di mangiare. E hanno notato qualcosa di davvero interessante. Pare, infatti, che tra queste donne, coloro che mangiavano più di cinque porzioni di verdura, rischiava meno di contrarre il cancro al seno.

Ecco quale tipo di verdura potrebbe davvero aiutarci nella prevenzione del tumore al seno

I ricercatori, successivamente, hanno anche evidenziato il genere di verdura che potrebbe aiutarci. E, ciò che è davvero sorprendente, è il fatto che ci siano alcuni tipi che potrebbero avere dei benefici davvero incredibili per la nostra salute. Tra questi, la verdura di colore arancione. Quindi potremo sfruttare la zucca (o le carote in alternativa) che, secondo la ricerca, grazie alle sue proprietà, potrebbe davvero proteggere il nostro organismo.

Perciò, sembra incredibile, ma questa verdura davvero deliziosa potrebbe aiutarci a prevenire il cancro al seno! Inoltre, ci sono tanti altri ortaggi che potrebbero aiutarci. L’alimentazione è fondamentale per la nostra salute ed è giusto farci attenzione! Basterà aspettare che la zucca sia di stagione per preparare delle ricette gustose, questa volta con la consapevolezza che non lo stiamo facendo solo per il nostro palato, ma soprattutto per la nostra salute.

