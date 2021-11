Noi italiani siamo un popolo che sa vestirsi sempre bene. Il punto centrale, però, è che sembra davvero più facile vestirsi bene ed elegantemente quando le temperature ce lo consentono. Abbiamo una tradizione di camiceria che il Mondo ci invidia, così come la maniera con cui trattiamo alcuni tessuti molto pregiati come il lino.

Quando, però, arrivano i primi freddi, sia le camicie sia il lino non possiamo più indossarli. Tuttavia, ecco come vestirsi eleganti anche con il freddo si può fare se si seguono questi consigli.

Un’attenta scelta di tessuti più che di capi

Anche se alcuni possono pensare il contrario, l’eleganza è una scelta soggettiva che dipende dalle situazioni in cui ci troviamo. Detto in altri termini, ci sono vari tipi di eleganza che dipendono da dove ci troviamo.

Possiamo essere eleganti per andare al lavoro, ad una cena o soltanto per fare una bella passeggiata per le strade della nostra città. In tutti questi casi possiamo essere eleganti indossando degli abiti anche completamente diversi gli uni dagli altri.

Partiamo dal caso più classico: la scelta dell’outfit per andare al lavoro. Certo, sia per gli uomini sia per le donne la scelta della camicia è ottimale, ma in questo caso dovremmo scegliere delle camicie spesse. Se non le abbiamo, possiamo tranquillamente optare per un maglione di lana rasata. Infatti, questo è un tessuto molto sottile ma che ci consente di sentire caldo.

Se siamo delle donne, possiamo abbinare a questo capo alcuni accessori per dare valore all’intera figura. Parliamo di orecchini e collane, magari che presentano un qualche colore simile a quello del maglione.

Vestirsi eleganti anche con il freddo si può fare se si seguono questi consigli

Certo, alcuni potranno obiettare che un semplice maglione non può diventare elegante. Invece, il trucco sta proprio nel ricordarsi che sopra il maglione dobbiamo metterci quantomeno una giacca o un cardigan.

Anche in questo caso, se scegliamo il cardigan ricordiamoci di sceglierne uno che ha come tessuto principale la lana rasata. Inoltre, non dimentichiamoci di scegliere per bene i colori da abbinare. Possiamo rovinare tutto con un abbinamento sbagliato.

A coronamento dell’outfit, possiamo scegliere un cappotto lungo. Questo genere di vestito non invecchia mai e, anzi, può sia slanciare la nostra figura sia nascondere qualche nostro eventuale difetto.

Gli uomini possono scegliere delle scarpe in pelle mentre le donne degli stivaletti alti, che oltre a riparare dal freddo riescono trasmettere agli altri una forte personalità

