Quando si parla di eleganza, classe e vestiti si pensa subito alla metà rosa del cielo. Il mercato degli abiti e accessori femminili è quantomeno doppio rispetto a ciò che resta a noi uomini. Questione di maggiore vanità o di inclinazioni personali, non è dato sapere.

Ciò che invece è certo è che per essere eleganti noi uomini abbiamo poca scelta. Poca scelta nel senso che oltre ad una giacca, un ascot o una camicia non possiamo tanto osare. Quindi, rispettosi delle norme del buon gusto, cerchiamo di destreggiarci come possiamo, giocando con colori, sciarpe e scarpe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tuttavia, c’è una cosa in più a cui potremmo fare attenzione. Ecco il tocco di classe dell’outfit da uomo elegante e versatile.

Calze filo di Scozia

Non ci pensiamo quasi mai perché spesso non si vedono: stiamo parlando delle calze da uomo. Infatti, le calze da donna svolgono tutt’altro ruolo, dato che banalmente si vedono.

Nell’uomo la faccenda si complica, dato che a parte l’uso improprio di gonne, le calze maschili sono coperte dai pantaloni. Parliamo oggi di filo di Scozia, certezza di eleganza. Queste calze nere sono realizzate con del cotone che arriva dalla valle del Nilo e vengono mercerizzate prima di essere vendute.

Sono leggerissime e la loro consistenza è simile e paragonabile a quella della seta. Si trovano in commercio presso le più grandi rivendite di calzature e sono davvero versatili. Si abbinano perfettamente sia ad un look molto elegante e professionale, ma anche alle audacie più casual.

Queste calze si chiamano così perché la mercerizzazione atta a produrle è stata inventata in Inghilterra e testata per la prima volta in Scozia. Ora, non abbiamo più nessuna scusa per non curare il nostro outfit.

Abito non fa il monaco? A volte lo fa. Ecco il tocco di classe dell’outfit da uomo elegante e versatile.