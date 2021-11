La bionda più famosa del Mondo non è una modella, ma la tanto amata birra. Davanti alla tv, gustando una pizza o in giro con gli amici, la birra è perfetta in ogni circostanza. Chiara, scura, artigianale o non filtrata, ne esistono tantissimi tipi e tutti squisiti.

La gradazione varia normalmente dai 4 agli 8 gradi, ma possiamo trovarne anche di più alcoliche. In un precedente articolo abbiamo parlato di alcune birre italiane spesso scartate ma in realtà tra le migliori in commercio come rapporto qualità-prezzo.

Stavolta, Noi della Redazione vogliamo concentrarci su un dettaglio che tanti ignorano. Non solo cosa bere, ma anche come farlo. Infatti, esistono varie ragioni per cui dovremmo prediligere un calice o un semplice bicchiere al posto della bottiglia. Vediamole subito.

Lo dicono gli esperti che non dovremmo proprio bere la birra dalla bottiglia per questi illuminanti motivi

Gli esperti di birra affermano che il primo motivo ha a che fare con il gusto. Difatti, sembra proprio che solo bevendo dal bicchiere sia possibile sentire l’aroma della bevanda ed assaporarla a dovere. Inoltre e come già specificato a proposito del caffè, anche l’occhio vuole la sua parte. La trasparenza del bicchiere di vetro permette di ammirarne il contenuto, così da apprezzarlo più di quanto si farebbe bevendo dalla bottiglia. Gusto e vista sono strettamente collegati ed ecco perché si dà sempre una certa importanza all’impiattamento e alla presentazione di cocktail e bevande.

Passiamo ora ad un altro motivo che non ha nulla a che fare con gli occhi, ma riguarda un’altra (importante) parte del corpo.

Dagli occhi allo stomaco

Se finora si è parlato di quanto sia importante la presentazione, passiamo adesso ad un punto ben diverso. Non solo gusto e bellezza, perché anche la digestione è importante. Sappiamo che la birra potrebbe far gonfiare lo stomaco a causa della presenza di anidride carbonica. Secondo gli esperti, proprio la spillatura, nonché la tecnica di confezionamento della birra alla spina, favorirebbe la fuoriuscita del gas evitando di ingerirlo direttamente. Al contrario, bevendo direttamente dalla bottiglia, l’anidride carbonica finirebbe nello stomaco provocando la ben nota e sgradevole sensazione di gonfiore.

Lo dicono gli esperti che non dovremmo proprio bere la birra dalla bottiglia per questi illuminanti motivi che pochi conoscevano già.

Potrebbe anche essere la scusa per acquistare dei nuovi bicchieri, calici o piccoli boccali. Una bella vetrina è fatta anche e soprattutto del suo contenuto, quindi perché non approfittarne per un restyling della cucina?