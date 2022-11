Come piegare la giacca in valigia e i trucchi per appendere cappotto e vestiti lunghi nell’armadio

Tra le cose che occorre fare prima di un viaggio vi è la preparazione della valigia. Che sia una di quelle classiche o un moderno trolley, sembra sempre che lo spazio a disposizione non basti mai. Lista alla mano, inseriamo l’occorrente e pigiamo per far stare tutto.

Ciò che potrebbe creare più difficoltà è il capospalla, soprattutto la giacca. Vediamo, quindi, come procedere. Di solito per la fretta la pieghiamo in due e la mettiamo via. Al massimo la risvoltiamo. C’è un metodo che potrà preservare il nostro capo d’abbigliamento dalle pieghe.

Come piegare la giacca in valigia evitando di sgualcirla e consigli sui cappotti

Procediamo così. Prendiamo il capospalla e spingiamo dall’esterno la parte dell’attaccatura della manica verso l’interno. Facciamo lo stesso dall’altro lato ma dall’interno piegando a metà la giacca per il lungo e inserendo la spallina dentro l’altra. Ora pieghiamo la giacca e sistemiamola in valigia.

Per quanto riguarda i cappotti da conservare nell’armadio, abbottoniamoli e posiamoli su un piano, anche il letto andrà bene. Mettendo le maniche sotto e avendo davanti a noi il retro, pieghiamo la parte bassa fino a metà. Prendiamo adesso la parte in alto e pieghiamola verso di noi facendola combaciare con il bordo inferiore. Possiamo ora riporlo in una scatola con il coperchio ermetico.

Se vogliamo invece appenderlo, vediamo come fare. Prima adagiamolo sul letto, abbottoniamolo e ripieghiamo all’interno le maniche. Ora infiliamo la parte bassa sulla barra di una gruccia facendola passare verso l’interno. Inseriamo la stampella dentro il cappotto dove c’è il colletto e mettiamolo nel guardaroba.

Alcuni metodi per appendere i vestiti nell’armadio

Per quanto riguarda i vestiti lunghi, non vogliamo stropicciarli. Qui entra in gioco il riciclo. Prendiamo un tubo di cartone di quelli della carta assorbente per la cucina. Invece di buttarlo incidiamolo in linea orizzontale con un taglierino o delle forbici. Adesso inseriamolo sulla barra della nostra stampella. Questa gruccia potrebbe andare bene anche per appendere i pantaloni evitando la sgradevole piega da stirare. Prendiamo l’abito da appendere. Adesso possiamo metterlo al rovescio e piegarlo sulla barra, a metà.

Un’altra soluzione sarebbe quella di inserire una stampella con le estremità rivestite in gommapiuma normalmente nel vestito. Ora basterà poggiare la sua parte finale sulla barra di un’altra gruccia.

Per proteggere i nostri capi potremmo metterli in una busta con cerniera per armadi. Nel guardaroba, inoltre, si possono sistemare dei sacchettini con chiodi di garofano per allontanare le tarme.

Un trucchetto per sfruttare uno spazio ridotto

Facendo shopping, specialmente durante i saldi, ci sono sempre dei capi a cui è difficile resistere. Anche in fiere e mercatini in giro per l’Italia spesso si scovano cose carine che tornano puntuali ogni anno di moda. Se ci chiediamo, quindi, come sistemare tutto nel guardaroba, ci sarebbero dei trucchetti da provare. Ad esempio, si può sfruttare uno spazio piccolo con una semplice linguetta delle lattine di birra o bibite.

Stacchiamola e inseriamola nel gancio di una gruccia robusta. Ora infiliamo nel buco della linguetta di metallo un’altra gruccia. In questo modo si possono appendere più cose in verticale. Ad esempio in una pantaloni, jeans o gonne e nell’altra camicie o magliette o giubbini.

Abbiamo appreso, quindi, come piegare la giacca in valigia e sfruttare al meglio gli spazi piccoli dell’armadio per tutti i nostri capi d’abbigliamento.