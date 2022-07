Come ben abbiamo compreso negli anni a nostre spese, fare la valigia non è un semplice passaggio obbligato prima di una partenza.

Soprattutto, non è banale e non è nemmeno facile visto che a volte servirebbe seguire una vera e propria lista di regole per non sbagliare.

Il problema è che spesso tendiamo a portare con noi almeno la metà dell’armadio e questo incide naturalmente sullo spazio e sul peso del bagaglio.

La paura è ovviamente quella di non avere abbastanza vestiti per i vari imprevisti o anche solo per il gusto di cambiare outfit.

Del resto, siamo in vacanza ed è giusto giocare un po’ a sfoggiare i nostri migliori abiti e look da giorno e da sera.

Per farlo, però, non servono in realtà tanti capi diversi, quanto piuttosto pochi pezzi versatili e adattabili alle varie occasioni.

Ad esempio, non dimentichiamo di mettere in valigia questo accessorio comodo, leggero e naturalmente di tendenza.

Stiamo parlando del copricostume che, lungi dall’essere semplice materiale da spiaggia, si trasforma invece in abito di grande stile: basta scegliere i modelli giusti.

Il primo suggerimento riguarda senza dubbio il mini dress con spalline a fiocco e dal taglio a trapezio, che valorizza qualsiasi tipo di fisico.

Splendidamente fresco e sbarazzino è inoltre il copricostume con stampa vichy che lascia scoperta la schiena e lascia in bella mostra le gambe abbronzate.

Non dimentichiamo di mettere in valigia questo accessorio comodo, leggero e da abbinare in tanti modi

Come rinunciare poi al tessuto dell’estate, ovvero il lino? Scegliamo un copricostume a maxi camicia e abbiniamolo a delle semplici infradito quando andiamo in spiaggia.

Se invece preferiamo fare due passi nella località di villeggiatura, indossiamolo con dei sandali in cuoio e l’immancabile borsa di paglia.

Non meno eleganti sono poi i maxi dress con stampe fantasia, da mettere sopra il costume o da sfoggiare per l’aperitivo sulla spiaggia.

Le fan del copricostume lungo potrebbero apprezzare molto anche i modelli con spalle larghe e con il taglio a V sulla scollatura.

E come non chiudere con un grande classico, per di più recentemente promosso dagli esperti tra le migliori tendenze del momento?

Non lasciamoci sfuggire il copricostume in crochet, che sia bianco o nei toni sabbia e canapa.

Oltre a valorizzare al massimo l’abbronzatura è elegante, comodissimo e soprattutto salvaspazio.

