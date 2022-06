Mantenere i patti fatti non è da tutti. Ci sono molte persone per cui è veramente difficile rimanere fedeli alla parola data. La frase “parola di lupetto” non vale per molti. Talvolta può accadere che non sia proprio possibile mantenere fede alle promesse per causa di forza maggiore. Per alcuni segni zodiacali però l’affidabilità è un vero problema, per altri è una qualità molto apprezzata. Vediamo quindi con quali segni zodiacali potremo stringere promesse o siglare accordi in tutta fiducia.

Vergine e questi altri segni zodiacali sono i più affidabili quando dobbiamo concludere un affare o chiedere una promessa d’amore

Il primo segno zodiacale nella classifica dei più affidabili è la Vergine. Come sappiamo la personalità dei nati sotto il segno della Vergine, denota precisione e cura d’ogni dettaglio. Probabilmente se una Vergine ha deciso di stringere un accordo con noi, avrà già passato al setaccio qualsiasi possibilità ed evenienza. Questa precisa fotografia di tutte le prospettive, renderà certo l’affare o il sodalizio con la Vergine.

Lo Scorpione

Lo Scorpione è affidabile soprattutto perché orgoglioso. Quando danno la propria parola, non si sottrarranno all’impegno. I nati sotto questo segno zodiacale sono tenaci e anche in situazioni difficili sapranno portare a termine un compito. Gli scorpioncini sono poi legati al Mondo della legge e della norme quindi conoscono bene i termini e il valore degli accordi. A proposito di Scorpione, questo segno potrebbe essere colpito dalle frecce di Cupido in questi primi giorni di giugno.

Il Capricorno

Il Capricorno è noto per la serietà e il senso pratico. Questo segno è inoltre molto legato alla propria famiglia e al proprio cerchio di amicizie. Se abbiamo un parente od un amico del Capricorno, potremmo contare sempre su quest’ultimo. Farà ogni cosa per poter soddisfare le richieste degli amici.

Sagittario e Pesci

Questi due segni zodiacali sono accomunati da un’immensa buona volontà. Quando fanno una promessa cercano di accontentare il più possibile e più persone contemporaneamente. Vivono davvero male l’insoddisfazione altrui, pertanto, tendono a promettere mari e monti. Spesso però sono i primi a doversi scontrare con la dura realtà delle cose e a dover ridimensionare i propri impegni. Entrambi i segni però cercheranno di fare di tutto per mantener fede a quando detto.

I Gemelli

Gli esperti dell’oroscopo pongono in fondo alla classifica i Gemelli. Questo segno zodiacale difficilmente riuscirà ad esser affidabile perché potrebbe scordare quanto promesso. Ricordiamo quindi spesso le promesse ai nostri amici Gemelli.

