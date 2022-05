Dopo mesi di guai e stanchezza Scorpione, Vergine e questi altri segni saranno travolti da una tempesta d’amore

In questa fine di maggio, potremmo avere delle rivelazioni eccezionali. Secondo gli esperti dell’Oroscopo, Marte in casa dell’Ariete provocherà cambiamenti radicali nella vita sentimentale di alcuni segni zodiacali. Tre segni zodiacali decideranno che non vale più la pena di proseguire con una relazione tossica. In molti casi non si ha il coraggio di mettere la parola fine ad un legame affettivo che invece di nutrirci di positività, ci prosciuga le energie. Alcune volte si prosegue un rapporto per routine o semplicemente perché non si ha coraggio. Marte in Ariete infonderà il coraggio necessario per dire “basta”. Troveranno giovamento da Marte in particolare tre segni: Gemelli, Capricorno e Acquario. Sebbene si tratti di segni dall’intelletto fino, potrebbe accadere che l’amore renda le idee poco chiare. Finalmente grazie a Marte la razionalità avrà la meglio grazie all’impeto del coraggio.

Attenzione però anche ad un altro fenomeno astrale: la Luna nuova in Gemelli. Cosa significa questo evento per l’Oroscopo? Gli esperti affermano che ci sarà un vento di rinnovamento, voglia di cambiare. Alcuni avranno il desiderio di rivoluzionare la disposizione dei mobili di casa, altri penseranno a tinteggiare le mura di casa. Abbiamo visto in precedenza come ogni segno zodiacale abbia un proprio colore adatto per le pareti di casa. È arrivato il momento dell’azione.

Ariete

Per l’Ariete è giunto il momento di riprendere in mano la rubrica dello smartphone e richiamare qualche vecchio amico. Per troppo tempo le amicizie sono passate in secondo piano a causa degli impegni e del lavoro. Ora è arrivato il momento di rifarsi.

Vergine

Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna nuova in Gemelli significa facilità di comunicazione. È parecchio tempo che i nati sotto questo segno zodiacale potrebbero aver sviluppato un sentimento verso qualcuno che è più di un amico/a. Finalmente è il momento di dichiararsi e di liberarsi di questo segreto.

Scorpione

Lo Scorpione, invece, è da tempo che ha riposto nel cassetto un sogno: un viaggio o un luogo da visitare. Ebbene, con la Luna nuova in Gemelli è arrivato il momento di recarsi all’agenzia di viaggi oppure prenotare online i biglietti aerei. Anche nella coppia, staccare dalla routine servirà per dare nuova linfa al rapporto. Questo varrà allo Scorpione una lauta ricompensa di coccole.

Dopo mesi di guai e stanchezza, Marte e la Luna ci aiuteranno a ritrovare gioia e speranza.

