Da quando nascono e fino ai 18 anni le esigenze cambiano, ma i figli costano ad ogni età. Non parliamo del costo in termini di sacrifici e rinunce, ma di quanti soldi sono necessari per sostenere la crescita di un figlio o figlia. Le cifre che vedremo sono talmente incredibili che potrebbero spaventare. Tuttavia, sappiamo che le famiglie hanno sempre fatto di tutto per dare il meglio e probabilmente sarà sempre così.

Tutto dovrebbe essere proporzionato al reddito della famiglia. Ma spesso non è così. In molti casi le famiglie sono costrette a ricorrere a finanziamenti. Sono stati fotografati negli anni molti squilibri in quanto la spesa è cresciuta più del reddito. Vediamo insieme di cosa si parla.

Quanto costa mantenere un figlio fino ai 18 anni e quanto si spende per farlo studiare all’Università come fuori sede

Per quanto riguarda i costi sostenuti per i figli esistono ovviamente forti oscillazioni derivanti dalla capacità di spesa della famiglia. Federconsumatori calcola che per un reddito fino a 22.500 euro annui la spesa per mantenere un figlio fino a 18 anni ammonti a 118.234 euro. In presenza di una capacità di spesa pari a 34.000 euro il costo aumenta a 175.642 euro. Infine, con un reddito di oltre 70.000 euro si arriva a spendere per un figlio l’enorme cifra di 321.617 euro.

Cifre da capogiro. I costi pare siano addirittura aumentati del 1,2% rispetto al 2018 anche a causa della pandemia. Infatti, in questo periodo sono aumentate le spese per l’abitazione, le cure e l’alimentazione, nonché quelle per l’educazione. Inoltre, nel periodo Covid 19 molti nuclei familiari hanno subito una contrazione dei redditi a causa di stop e licenziamenti.

Fare un figlio diventa sempre più un lusso. Nonostante alcuni Bonus proposti dal Governo le famiglie arrancano sempre più per sostenere costi che lievitano a volte anche ingiustificatamente. Al compimento del 18esimo anno ci sono spese importanti che vanno ad aggiungersi agli importi di cui abbiamo appena parlato. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Quanto ci costa

L’esperienza di studiare fuori sede è estremamente formativa, anche per ciò che riguarda il vivere la vita in autonomia. Sono tantissimi i ragazzi che scelgono di seguire questa strada che li porta ad uscire dal guscio familiare per confrontarsi con una realtà adulta. Ma le famiglie devono fare i conti nelle proprie tasche prima di acconsentire. Vediamo quanto costa mantenere un figlio lontano da casa.

Tra vitto e alloggio, tasse universitarie, spese extra per divertimento sport e svago, abbigliamento e trasporti le cifre sono considerevoli. È bene dunque pensare con anticipo a questa eventualità, magari con piani di accumulo destinati a questa finalità.

Le tasse universitarie variano in base alla sede di studio e alle fasce ISEE. Per studiare a Milano, ad esempio, si va da 958,30 a 3.388,30 euro annui. Aggiungiamo vitto e alloggio con circa 9.500 euro per 10 mesi l’anno e tutte le altre spese necessarie ad una vita fuori. Si può così ipotizzare un costo che supera di gran lunga i 100.000 euro per 5 anni.

Naturalmente si possono scegliere soluzioni meno costose e valutare possibili borse di studio. Ma si tratta comunque di spese molto impegnative da sostenere, quasi al pari dell’acquisto di una casa. Dobbiamo essere pronti a spendere cifre da capogiro per mantenere un figlio organizzando tutto per tempo.

