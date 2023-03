Vergine e Capricorno saranno i peggiori segni della settimana: ma anche questi 2 dovranno guardarsi le spalle!

Ci avviciniamo a grandi passi verso la primavera e i pianeti sono in movimento continuo. In questi giorni Saturno si sposta in Pesci e crea non pochi problemi a molti segni zodiacali. Prepariamoci perché stiamo per scoprire i segni che soffriranno di più secondo l’oroscopo.

Molte persone vedono nell’oroscopo settimanale una guida per orientarsi e chiedono alle stelle cosa riserveranno nei giorni a venire. La speranza è che ci siano sempre belle novità per quanto riguarda soldi, lavoro e amore. Purtroppo, però, non va sempre così e i prossimi 7 giorni ne sono un esempio lampante. I pianeti ci dicono che Vergine e Capricorno saranno i peggiori segni della settimana. E non saranno gli unici a dover fare i conti con liti, incomprensioni e difficoltà assortite.

L’oroscopo della Vergine: ci mancava pure Saturno contro

La Vergine è tristemente nota per essere uno dei segni meno fortunati al gioco dell’intero zodiaco. E come se non bastasse, nei prossimi giorni arriverà la temutissima opposizione di Saturno. Saturno porterà con sé tantissima fatica, enormi litigi con i colleghi in ufficio e possibili spese inaspettate. Serviranno nervi saldissimi e una buona dose di pazienza per arrivare al weekend.

Per fortuna a rendere meno difficile il quadro c’è una Luna favorevole fino a mercoledì. I single farebbero meglio ad approfittarne per fare nuove conoscenze.

Settimana difficile per il Capricorno

Se la Vergine piange di certo non ride il Capricorno, altro segno che dovrà fare i conti con Saturno. E non solo. I Capricorno avranno anche Venere in opposizione diretta. Un’accoppiata di pianeti ostili che renderà le cose decisamente faticose soprattutto nei rapporti interpersonali e sentimentali. Le giornate più difficili saranno quelle di giovedì e venerdì, con la Luna contraria a completare la frittata. Decisamente più positiva la situazione sul lavoro, dove potrebbero arrivare offerte da non farsi sfuggire.

Vergine e Capricorno saranno i peggiori segni della settimana insieme a Cancro e Sagittario

Nella classifica dei segni più fortunati della primavera troviamo il Cancro sul podio. Ma da qui al 20 marzo ci sarà da soffrire non poco. I Cancro dovranno fare i conti con problemi notevoli nei rapporti col partner e molte storie di lungo corso potrebbero mostrare bruttissime crepe. Che sia finalmente arrivato il momento di mettersi alle spalle il passato e affrontare una nuova avventura? Stabile e forse un po’ noiosa, invece, la vita professionale.

Completa il quartetto di flop settimanali lo sfortunatissimo Sagittario. D’altronde come definire altrimenti chi ha contemporaneamente Saturno e Marte in opposizione? Per i Sagittario le grane saranno quotidiane e riguarderanno tutti gli aspetti della quotidianità, dai soldi alla vita in famiglia. E mancheranno anche le energie per affrontarle. Forse è il momento di partire per quella vacanza tanto rimandata.