Rubinetti sempre splendenti senza calcare e incrostazioni con questi prodotti naturali: ecco il segreto della nonna che non sbaglia mai!

I rimedi della nonna spesso oltre ad essere economici agiscono meglio di prodotti chimici costosi. Contro le macchie ostinate di calcare che rovinano la bellezza della nostra cucina esistono rimedi super efficaci che ci lasceranno di stucco. Ecco come fare.

Per prendersi cura dell’ambiente domestico e dei componenti il nucleo familiare svolgendo tutte le faccende giornaliere in modo perfetto, le giornate dovrebbero essere più lunghe. Dividersi infatti tra impegni familiari, lavoro e faccende domestiche non è per nulla semplice. Spesso per risolvere problemi di pulizia acquistiamo prodotti, anche costosi, che sembrano promettere miracoli. Invece, la soluzione potrebbe essere propria a portata di dispensa. Uno dei problemi che più affligge è sicuramente il calcare che si deposita sui nostri rubinetti, facendogli perdere il loro splendore originario. Il calcare si forma spesso a causa della durezza

dell’acqua. Questa infatti più è dura più tende a formare depositi di calcare facendo apparire i nostri rubinetti vecchi e opachi. Per contrastare questo antiestetico problema non sempre servono prodotti chimici costosi e purtroppo inquinanti. I rimedi della nonna invece possono essere davvero efficaci e regalarci incredibili soddisfazioni per gli occhi e per il portafogli.

Rubinetti sempre splendenti contro calcare e incrostazioni, sembra incredibile ma non servono prodotti costosi

Avere rubinetti macchiati dal calcare è davvero un peccato soprattutto se abbiamo una cucina a vista e frequentata da ospiti. Pertanto prima di ricorrere a prodotti chimici e costosi, prediligiamo prodotti economici e naturali che sicuramente abbiamo in dispensa. Se i nostri rubinetti sono cromati o in acciaio i rimedi della nonna ci lasceranno a bocca aperta! Un prodotto davvero efficace e a portata di dispensa è l’aceto bianco o di mele. Basterà unire l’aceto all’acqua calda in uno spruzzino e applicare la miscela sul rubinetto. Lasciamo agire per qualche minuto e poi con un panno di cotone puliamo il tutto. Per lasciare agire più a lungo e intensamente la miscela, possiamo utilizzare della carta assorbente. Ovvero imbeviamo di aceto la carta, la posizioniamo sui nostri rubinetti e, per farla aderire meglio, avvolgiamo un po’ di pellicola intorno e lasciamo agire. Nel caso di macchie più ostinate potremo aiutarci con un vecchio spazzolino da denti. Evitiamo spugne abrasive che potrebbero rovinare e graffiare la superficie.

Oltre all’aceto, questi due ingredienti tanto utilizzati in cucina sono grandi alleati contro il calcare

In alternativa, potremmo utilizzare altri due ingredienti miscelati con l’acqua, il sale o il limone. In particolare, potremmo sciogliere nell’acqua un po’ di sale e pulire le superfici interessate. Poi ripassiamo il tutto con un panno di cotone asciutto. Se preferiamo il limone, potremmo strofinare sulle superfici qualche fetta e poi pulire con un panno umido e poi asciughiamo. Se invece vogliamo rimuovere il calcare da lavabo e piano cottura, potremmo ricorrere al bicarbonato, un grande alleato anche per eliminare dalle tovaglie macchie difficili. Basterà diluire un po’ di bicarbonato in acqua tiepida e strofinare il composto sulle superfici interessate. Se le macchie sono più difficili, creiamo una pasta più densa, diminuendo le quantità di acqua. In questo caso lasciamo agire per una decina di minuti, poi strofiniamo con una spugna e sciacquiamo con abbondante acqua. Infine asciughiamo con un panno morbido. Ricorrendo a questi piccoli trucchi, avremo rubinetti sempre splendenti senza calcare e incrostazioni. Tutti questi metodi, facili, veloci ma soprattutto economici ci daranno infatti molte più soddisfazioni e anche il pianeta ci ringrazierà.