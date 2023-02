Non vincono mai alla lotteria e al Gratta e Vinci: ecco i 5 segni più sfortunati dello zodiaco!

Ci sono alcune persone che nonostante le decine di tentativi non riescono mai a vincere al gioco. Difficile capirne il motivo ma forse una risposta potrebbero darcela le stelle. Stiamo infatti per scoprire i 5 segni più sfortunati di tutto lo zodiaco.

Chi è appassionato di oroscopo e crede nell’allineamento dei pianeti sa bene che la data di nascita è legata a pregi e difetti del carattere. Ogni segno zodiacale ha aspetti specifici che lo rendono diverso dagli altri. E di solito chiediamo alle stelle cosa ci riserveranno per quanto riguarda amore, soldi e fortuna. Oggi parleremo proprio di quest’ultima e scopriremo perché 5 segni non vincono mai alla lotteria e al Gratta e Vinci. Speriamo di non essere anche noi tra coloro che non possono contare sulla dea bendata.

La Vergine è il segno più sfortunato dello zodiaco

Iniziamo da quello che è in assoluto il segno più sfortunato dello zodiaco: la Vergine. I nati sotto il segno della Vergine probabilmente non hanno mai vinto una volta alla lotteria o ai giochi di fortuna. Il motivo? La loro voglia di tenere tutto sotto controllo e di razionalizzare ogni aspetto della vita.

Ovviamente è impossibile e questo non fa che attirare imprevisti e sfortune o presunte tali. In più la costellazione della Vergine è lontanissima da Giove, il pianeta emblema della buona sorte. L’unica consolazione è che sono tra i più bravi a risparmiare denaro.

Gemelli e Scorpione devono contare solo sulle proprie forze

L’oroscopo di febbraio prevede bellissime novità per i Gemelli per quanto riguarda amore e vita professionale. Nessuna sorpresa, invece, sul fronte fortuna. E non è una novità. I Gemelli fanno infatti compagnia alla Vergine come segno più lontano da Giove. Difficile che uno di loro vinca un premio in denaro.

Diversa la situazione dello Scorpione, altro segno tra i meno fortunati. Gli Scorpione sono sempre convinti che la malasorte li prenda di mira. Sono estremamente pessimisti e credono che su di loro si sia abbattuta una maledizione. D’altro canto, sono consapevoli di ciò e riescono a compensare con la loro abilità a cavarsela in ogni situazione.

Non vincono mai alla lotteria e al Gratta e Vinci: il Cancro e il Capricorno sono decisamente sfortunati

Il Cancro è il segno pessimista per eccellenza. E crede che sia meglio evitare di osare perché i risultati non arriveranno mai. Purtroppo, però, questo atteggiamento gli preclude ogni possibilità. Anche quella di vincere qualcosa al gioco.

Trova spazio in questa classifica, a sorpresa, anche il Capricorno. Il Capricorno ha un enorme difetto: la considerazione estremamente alta di sé stesso e la poca umiltà. Quando i nati sotto questo segno ottengono un risultato è sempre merito loro e mai della fortuna. Quando qualcosa va storto, invece, è sempre colpa della sfortuna.