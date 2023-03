Un lavoro a Milano o nei dintorni? Ecco un’opportunità da considerare per chi ha il diploma

Quando si è in cerca di lavoro si deve fare una panoramica di quelle che sono tutte le possibilità di occupazione. Tra queste ci sono quelle dei concorsi pubblici. Eccone ad esempio uno a cui può partecipare chi ha il diploma.

Nel Comune di San Donato Milanese è indetto un concorso pubblico finalizzato a coprire 5 posti di agente di Polizia Locale.

Si fa riferimento ad un impiego a tempo pieno ed indeterminato, la categoria è C.

San Donato Milanese è un Comune che fa parte della Città Metropolitana di Milano. Il territorio comunale è confinante con quello del capoluogo ed è popolato da poco più di 30.000 abitanti. Dunque rappresenta una sede di lavoro adatta a chi è in cerca di un’occupazione nel territorio milanese o nell’hinterland della città.

Un lavoro e Milano o nei dintorni? I requisiti di questo concorso

Come detto, tra i requisiti si indica il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. Attenzione, inoltre, anche al dato anagrafico: serve avere un’età che non sia inferiore ai 18 anni e “non superiore agli anni 40“. I limiti indicati sono da considerare in relazione alla data di scadenza indicata per la presentazione della domanda. Serve, inoltre, essere in possesso della patente B ed essere disponibili a conseguire quella di categoria A.

Si segnala che la Commissione potrà “procedere a preselezione” con “quesiti a risposta multipla”, qualora il numero delle domande ecceda le 50 unità. I primi 35 (Ex aequo del trentacinquesimo inclusi) passerebbero alla fase successiva. Seguiranno, in particolare, le prove d’esame: una scritta, una prova di efficienza fisica e “un colloquio a contenuto tecnico-professionale con prova attitudinale“. Per indicazioni sulle date, dettagli, sviluppo delle fasi concorsuali e materie si rimanda alla lettura del bando.

Dove scaricare il bando

Chi volesse partecipare dovrà, ovviamente, leggere attentamente il bando, e valutare di avere i requisiti per partecipare. Per scaricare il Pdf in cui poter leggere tutte le informazioni, lo si può andare a scaricare direttamente sul sito del Comune di San Donato.

Come? Nella parte bassa della home si trova la voce Amministrazione Trasparente, cliccandoci si entra in una pagina dove si troverà il collegamento a Bandi di concorso.

Si aprirà quindi una lista in cui si potrà individuare il collegamento relativo al concorso pubblico in questione. Quello relativo ai 5 posti come agenti di Polizia Locale del 2023. Con un click si accederà ad un’ulteriore pagina in cui si troverà il bando da scaricare, ma anche ulteriori informazioni, ad esempio le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda. Attenzione, ovviamente, alla data di scadenza, fissata per il prossimo 31 marzo.

Concorsi per diplomati, un’opportunità da considerare

Chi, dunque, si trovasse nella condizione di dover cercare un lavoro a Milano o nei dintorni potrebbe considerare questa possibilità. Va detto che, per i diplomati, non mancano i concorsi pubblici a cui potersi preparare ed eventualmente vincere. Il focus va mantenuto sulla necessità di acquisire un’adeguata preparazione per partecipare alle diverse prove, ma anche sul restare aggiornati sui bandi. Periodicamente se ne trovano diversi riguardanti lavori a tempo indeterminato e in diverse zone un po’ su tutto il territorio italiano.