Le verdure si sa fanno bene alla salute. Una dieta varia, che comprende più alimenti possibili è assolutamente quella da prediligere. Spesso, perché magari non si ha tempo o voglia, si cucinano sempre le stesse cose. Magari ci vengono bene e, quindi, perché doversi buttare in qualcosa che poi non piace? Soprattutto se si hanno dei figli che appena vedono qualcosa di verde o che non è nelle loro corde iniziano a lamentarsi.

Le verdure sono fondamentali

Le verdure però bisogna mangiarle e anche se i giovani fanno i capricci capiranno che una buona nutrizione è uno degli alleati migliori per un fisico sano. Ogni periodo ha le sue verdure di stagione e ora è arrivato il momento di questa verdura di stagione povera di grassi, ricca di vitamine e che fa bene alla digestione.

La scarola

È la scarola la verdura di stagione povera di grassi, ricca di vitamine e che fa bene alla digestione. Questa verdura sembra una semplice insalata, ma in realtà non è. Questa è molto di più. La scarola si può cucinare in tantissimi modi. Alcuni di questi li abbiamo anche visti qui su ProiezionidiBorsa. Come ad esempio la scarola alla napoletana, la pasta con scarola alla siciliana e via dicendo.

I benefici

Questa verdura ha pochissimi grassi, quindi è ottima se si sta seguendo una dieta o magari si fa sport. Come quasi tutte le verdure è ricca di acqua e minerali, è ricca di fibre e vitamine A, C e K. La scarola fa bene alla digestione, infatti aiuta molto l’apparato digestivo. Inoltre è ricca di acido folico e magnesio. Il folato è perfetto per ridurre stanchezza e affaticamento, mentre il magnesio, in più, aiuta il metabolismo, il sistema nervoso e muscolare.

Quindi dato che è di stagione, basta cercare la ricetta più deliziosa da fare e portare in tavola la scarola.

