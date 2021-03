La salvia in casa cresce a vista d’occhio? Ecco una deliziosa ricetta da fare quando si ha troppa salvia in balcone. Questa pianta aromatica, superba se unita al burro per fare i ravioli, può essere usata per moltissime altre ricette.

Quando si acquista la piantina di salvia al mercato oppure al supermercato è piccolina. Ma non appena la si rinvasa, dopo solo una settimana questa crescerà a dismisura. Le alternative quindi sono due: o si usa la salvia tutti i giorni, oppure il pericolo di doverla buttare è dietro l’angolo. Ma ecco una deliziosa ricetta da fare quando si ha troppa salvia in balcone.

Tagliare le foglie grandi

La prima cosa da fare è scegliere le foglie giuste da tagliare. Queste devono essere quelle più grandi e lunghe. Una volta tagliate posizionarle su un tagliere. Ora sarà necessario lavarne una ad una in modo molto accurato. Dato che solitamente si tengono in balcone è opportuno rimuovere bene i residui di smog o sporco. Una volta lavate, poi asciugarle con un panno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ora versare 100 grammi di farina e del sale in una ciotola. Creare al centro un foro e aggiungere un cucchiaio di olio. Iniziare a mescolare per bene l’impasto e aggiungere l’acqua frizzante. Poi con una frusta mescolare bene l’impasto. All’impasto se lo si desidera si possono aggiungere anche due uova ma non è necessario. Lasciare riposare l’impasto per circa 30 minuti coperto in frigo.

La cottura in olio

Passati i 30 minuti, ora mettere sul fuoco una padella con abbondante olio d’arachide. Una volta caldo, passare la salvia nella pastella e poi immergerla nell’olio bollente. Una volta che le foglie di salvia assumono un colore dorato significa che sono pronte per essere servite. Ripetere l’operazione per tutte le foglie colte fino a quando non finiscono. Ed ecco che l’antipasto di salvia fritta è pronto.

Approfondimento

Secondo piatto a base di pesce ricco di proteine e ferro.