Le borse sotto gli occhi sono un inestetismo che sorge a qualsiasi età, un cruccio che coinvolge sia donne che uomini. Per questo sul mercato cosmetico si sono sempre più diffusi dei prodotti specifici per poter combattere borse e occhiaie.

Alcuni risultano molto efficaci, altri un po’ meno, fatto sta che i prodotti cosmetici esistenti in commercio risultano essere costosi. Per questo noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indicare due metodi economici e naturali per dire addio alle borse sotto gli occhi.

C’è da dire che in altri altri articoli precedenti è già stato affrontato il tema, dando delle dritte e fornendo altri metodi naturali. Ricordiamo che il problema delle borse sotto gli occhi deriva da uno scarso riposo e da un’alimentazione poco equilibrata.

Cercando di sistemare le nostre abitudini legate al riposo ed all’alimentazione sarà possibile provare ad arginare un po’ il problema delle borse sotto gli occhi.

Erbe decongestionanti delle borse sotto gli occhi

Le borse sotto gli occhi fanno si che il nostro viso appaia stanco, per questo molti sono sempre alla ricerca di soluzioni per questo inestetismo.

Uno dei due metodi economici e naturali per dire addio alle borse sotto gli occhi è dato dall’utilizzo di erbe decongestionanti.

Tali erbe hanno un potere antinfiammatorio e possono essere applicati tramite un impacco, possiamo preparare degli infusi per poi lasciarli raffreddare.

Le erbe indicate sono la famosissima camomilla, la betulla o l’eufrasia. Tutte erbe che possiamo acquistare in erboristeria.

Successivamente mettiamo in posa sui nostri occhi per circa 15-20 minuti, questa procedura può essere ripetuta anche due volte al giorno.

Darà un senso di sollievo e relax ai nostri occhi.

Acqua

Sicuramente uno dei due metodi semplici ed economici per dire addio alle borse sotto gli occhi è quello di consumare acqua.

Infatti come già detto le borse sotto gli occhi dipendono anche da un’alimentazione poco equilibrata ed anche dalla ritenzione idrica.

Riduciamo il consumo di sale e beviamo molta acqua, in generale questa aiuta a sentirsi meglio ed elimina le tossine del corpo.