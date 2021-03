La pandemia in corso ci ha ricordato in maniera traumatica che noi umani non siamo così immuni alle malattie infettive come ci piacerebbe pensare. Ovviamente questo non è nulla di nuovo. Per millenni, i nostri antenati sono stati vittime di numerosissime malattie, infezioni e pestilenze trasmesse dagli animali. Nessun animale ha avuto un ruolo più importante nella storia delle malattie dei roditori. Famosissimi ad esempio i ratti che trasmettevano la peste (anche se in realtà erano le pulci del ratto, non il ratto stesso a trasmettere la malattia).

Ma molti non sanno che ancora oggi, e in Europa, i topolini che spesso infestano le nostre case possono trasmettere una malattia terribile.

Ancora oggi i comuni topolini di casa trasmettono questa terribile malattia. E no, non è la peste.

I topi trasmettono gli Hantavirus, che causano malattie anche molto gravi

Si tratta degli Hantavirus. Gli Hantavirus sono una famiglia di virus che possono trasmettere numerose malattie anche molto gravi. Prendono il nome dal fiume Hantan, in Corea del Sud, dove furono scoperti per la prima volta.

Gli Hantavirus causano diverse malattie, la maggior parte delle quali colpisce reni e polmoni. Gli scienziati sospettano anche che una misteriosissima epidemia diffusasi nel ‘400 chiamata “malattia del sudore” o “sudore inglese” fosse causata da Hantavirus. Portava alla morte in poche ore.

A oggi non esiste vaccino o trattamento particolare per le malattie causate da Hantavirus.

Ma come si trasmettono esattamente?

Attenzione a feci e urina

L’Hantavirus si trasmette generalmente per inalazione di sostanze sprigionate da feci, urina o la saliva di roditori, ma può trasmettersi anche per semplice contatto.

Facciamo estrema attenzione dunque, se ci chiniamo per posizionare trappole, pulire pavimenti, o cercare qualcosa in basso in cantina. In caso di presenza di feci di roditori potremmo essere esposti al rischio di contrarre un Hantavirus.

