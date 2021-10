Gli involtini sono un piatto sfizioso e divertente che piace a tutti. Che siano di carne, di pesce o di verdure, grigliati, fritti o a vapore, sono sempre un pasto gustoso che racchiude una morbida sorpresa al suo interno.

Gli involtini che andremo a preparare oggi sono di verza, un secondo piatto pieno di gusto. Le foglie di verza sono ideali da arrotolare e si prestano perfettamente ad accogliere un morbido e gustoso ripieno. In questo caso il ripieno sarà a base di salsiccia e formaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Veramente pochi sanno che l’ingrediente base di questi involtini super gustosi aiuterebbe a proteggerci dalle malattie cardiovascolari

La verza fa parte della stessa famiglia di cui fanno parte i cavoli, anch’essi verdure ricchissime di proprietà benefiche per il nostro organismo. È ricca di antiossidanti, che aiuterebbero a proteggere la vista, e di vitamine del gruppo B, che migliorerebbero lo stato di salute del metabolismo.

Inoltre, la verza è ricca di calcio, fluoro e magnesio e questo contribuirebbe a migliorare la salute delle nostre ossa. Dunque, veramente pochi sanno che l’ingrediente base di questi involtini super gustosi aiuterebbe a proteggerci dalle malattie cardiovascolari. Infatti, la verza è ricca di potassio che aiuterebbe a combattere l’arteriosclerosi. Scopriamo insieme come preparare questo piatto.

La preziosa ricetta

Gli ingredienti per questo secondo piatto sfizioso sono:

4 foglie di verza;

250 grammi di salsiccia;

300 grammi di patate;

60 grammi di formaggi a pasta molle (quello che preferiamo);

olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per prima cosa dovremmo lessare le patate in abbondante acqua. Mentre le patate cuociono, procediamo alla cottura delle salsicce. In una padella antiaderente sgraniamo la salsiccia, privandola del budello e la facciamo rosolare a fiamma vivace per qualche minuto.

Una volta cotta la salsiccia la mettiamo in una ciotola a cui aggiungeremo le patate schiacciate e il formaggio. Condiamo con un filo d’olio, sale e pepe e mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto denso e omogeneo.

Laviamo le foglie di verza e togliamo la parte centrale (che è anche la più dura) prima di lessarle per qualche minuto. Mettiamo un quarto del composto di salsiccia e patate sopra la foglia di verza e arrotoliamo fino a formare un involtino. Se c’è bisogno possiamo fermare il tutto con uno stuzzicadenti. Cuociamo gli involtini in padella, in forno o a vapore per circa 20 minuti.

Approfondimento

Facciamo scorta di vitamina B con questo delizioso street food facilissimo da preparare a casa.