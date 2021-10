La pandemia e le chiusure che ne sono derivate hanno spinto molte coppie ad un punto di rottura. Infatti, convivenze forzate e impossibilità di uscire di casa non hanno particolarmente giovato alla vita sentimentale.

Tuttavia, in molti sono usciti dalla burrasca più forti di prima, il boom di matrimoni dell’estate 2021 ne è la conferma.

Il matrimonio è, sicuramente, uno dei passi più importanti che scandiscono la vita di una persona, più della convivenza.

Prima di pensare al matrimonio, però, bisognerebbe discutere di alcune questioni fondamentali per la buona riuscita dell’impresa.

Infatti la felicità che si prova durante l’organizzazione di un simile evento potrebbe offuscare la mente. Si sa che senza la testa non si arriva da nessuna parte. Per questo motivo meglio porsi e porre delle domande per capire se si sta andando nella giusta direzione. Infatti, sembra assurdo ma pochi sanno come affrontare questi 3 problemi prima del matrimonio.

L’inizio di una nuova vita con il proprio compagno/a potrebbe non essere così semplice come previsto. Ci sono dei temi che andrebbero affrontati come ad esempio gestione delle finanze, il futuro, l’educazione dei figli e i rapporti con la famiglia d’origine.

Sicuramente chi arriva al matrimonio dopo una convivenza lunga anni avrà già sciolto molti dei nodi di cui si andrà a scrivere.

Quello del denaro e della sua gestione è uno dei temi più difficili da affrontare in una coppia. Se durante la convivenza ci si è suddivisi le spese di casa in maniera informale dopo il matrimonio la cosa si farà più formale.

Infatti, bisognerà capire se procedere alla separazione o alla comunione dei beni, conti separati o comuni. Un tempo spopolava la comunione dei beni, oggi la situazione è cambiata e in molti preferiscono la separazione.

Dal momento che si è persone diverse l’una dall’altra sarà bene discuterne per capire i vari punti di vista. Questo permetterà anche di trovare una via di mezzo, magari conti principali separati e un conto in comune per spese come bollette, cibo o affitto.

Famiglia d’origine

Anche la famiglia d’origine potrebbe creare contrasti nella coppia. Sicuramente ogni famiglia ha le sue tradizioni che bisogna sapere accogliere, anche in questo caso senza dimenticare le proprie.

Suddividersi le festività o i giorni durante i momenti di festa come il Natale è importante per mantenere una sorta di equilibrio. Cercare di farsi apprezzare dagli altri, infatti è uno dei modi migliori per sopravvivere alla quotidianità.

Futuro

Il futuro di una coppia è forse più importante del presente. Sarà fondamentale parlarne prima del matrimonio per capire dove si sta andando.

Infatti sarà importante continuare a coltivare amicizie ed interessi senza annullarsi per l’altra persona.

Se ci si rende conto di avere idee diverse su argomenti come, ad esempio l’educazione dei figli, bisognerà cercare un punto in comune.

Anche cose all’apparenza banali come le pulizie, il bucato e la spesa possono trasformarsi in fonte di litigio. Alla luce di questo chiedersi “come suddividere i compiti?” potrebbe apparire molto meno banale.