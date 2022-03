Veramente pazzesca questa parmigiana di melanzane leggerissima senza forno e frittura da cuocere in padella in pochi minuti

La parmigiana di melanzane, al pari delle lasagne e dei cannelloni, è uno di quei piatti ai quali è impossibile resistere. Gustosi e golosi, questi piatti della tradizione sono l’ideale per chi vuole conquistare il palato degli ospiti andando sul sicuro. Tuttavia, nonostante il gusto indiscutibile, in alcuni casi questi potrebbero risultare piatti pesanti e poco digeribili. Ad esempio nelle lasagne o nei cannelloni, la besciamella e i tanti condimenti potrebbero piazzarsi sullo stomaco ed appesantirci. Allo stesso modo la parmigiana tradizionale richiede la frittura delle melanzane che se non perfettamente eseguita potrebbe appesantire tutto il piatto.

Ecco perché oggi ne proponiamo una versione decisamente più leggera e veloce da preparare in padella senza frittura.

Ingredienti e preparazione

Grazie alla sua semplicità e leggerezza è veramente pazzesca questa parmigiana di melanzane che realizzeremo in pochi passi.

Per la nostra parmigiana leggera abbiamo bisogno di:

una melanzana;

mozzarella di bufala;

basilico;

passata di pomodoro.

Per prima cosa dovremo realizzare una buona salsa di pomodoro che possiamo insaporire a nostro piacimento. Possiamo infatti mettere ad insaporire dell’aglio o far appassire della cipolla per poi aggiungere il sugo di pomodoro in padella. A questo punto aggiungeremo abbondante basilico in modo tale che il sugo acquisisca una splendida nota aromatica. Correggiamo di sale e lasciamo cuocere per almeno 20 minuti.

Mentre il sugo cuoce, ci dedicheremo alle melanzane.

Le melanzane andranno lavate e private della parte superiore ed inferiore per poi essere tagliate a fette di un centimetro di spessore. Mettiamole in uno scolapasta e spolveriamo con poco sale per fare in modo che perdano parte dei liquidi per poi andare in cottura. Nella parmigiana tradizionale le melanzane andrebbero fritte ma in questo caso le cuoceremo in modo decisamente più leggero.

Mettiamo le fette di melanzane in padella con poco olio, aglio e lasciamo che queste diventino dorate su entrambi i lati e morbide al centro. In alternativa possiamo anche cuocere le melanzane sulla griglia per accentuare il sapore bruciacchiato tipico della parmigiana.

Quando le melanzane saranno dorate fuori e morbide dentro non resta che assemblare la nostra parmigiana aperta. Disponiamo una fetta di melanzana, pomodoro e una fetta di mozzarella di bufala. Ripetiamo questo passaggio formando 3 strati per poi guarnire con una fogliolina di basilico.

