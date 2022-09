Le stagioni cambiano e dopo un’estate torrida stiamo passando molto velocemente ad un autunno fresco e umido. Ci stiamo infatti avvicinando alla data dell’equinozio di autunno, il momento in cui le giornate cominciano ad accorciarsi e si iniziano ad avere meno ore di luce. Con questo si ha anche una transizione di carattere astrologico. Si entra infatti a tutti gli effetti nel segno della Bilancia. Sarà infatti fortunato e felice fino ad ottobre questo segno che godrà di un periodo di serenità sul lavoro e in famiglia. Scopriamo insieme qual è la sua storia e quali sono i suoi valori.

L’archetipo della Bilancia, che cosa si deve sapere

La Bilancia è il settimo segno della ruota zodiacale e il suo simbolo sono i piattini della giustizia. È un segno di Aria, quindi aperto e comunicativo e in questo caso aperto al rapporto con gli altri. Il suo cosignificante è infatti la settima casa, la sezione dedicata alle unioni matrimoniali e alle partnership commerciali, quindi di tutte le interazioni di natura complementare ed esclusiva. Si tratta quindi di un segno tenero e aperto, ma forse un po’ rigido sulle proprie idee di giusto o sbagliato. È poi il segno dell’amore e della bellezza, rappresentati da Venere, e chi reca dei forti valori in Bilancia ha uno spiccato gusto per l’armonia e per l’estetica. Questo potrebbe ripercuotersi in professioni come l’interior designer, l’artista, il fashion consultant. Non sono rare doti nel campo del disegno e una spiccata versatilità nell’utilizzo dei social media.

Fortunato e felice fino ad ottobre questo segno zodiacale baciato dalle stelle

L’entrata del Sole in Bilancia quest’anno avverrà ufficialmente il 23 di settembre e durerà circa un mese. Diventerà quindi il vero protagonista di questo cielo almeno fino al 23 di ottobre, momento in cui poi si passerà alla stagione dello Scorpione. Il mese a venire sarà quindi un momento propizio per dedicarsi a tutti i generi di relazioni interpersonali. Questo può valere sia dal punto di vista affettivo e relazionale sia per quanto riguarda la professionalità, come ad esempio accade nel caso del networking. Ci sono quindi spinte per tutti e in particolare per i nativi del segno per costruire nuove e solide amicizie. A risentire di queste energie equilibrate è l’Ariete, già messo in difficoltà dal transito di Chirone.

