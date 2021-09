Su il sipario per la 78° Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Un’edizione ancora a passo ridotto, con i red carpet schermati, mille estenuanti controlli, il distanziamento nei posti a sedere, i buffet minimal e gli accessi bloccati. Ma con un programma vivace e corposo che ha portato al Lido oltre 10.000 persone, tra accreditati, ospiti e turisti a caccia di emozioni. Primo red carpet: la cerimonia di apertura con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma è solo l’inizio: il Lido con la 78° Mostra del Cinema prepara la parata di star.

Il brivido della sfida

L’edizione della rinascita voluta dal direttore Alberto Barbera vede in concorso grandi film, spalleggiati da colossi della pay tv, canali di stato, ministeri e ambasciate. Dunque, per tutta la settimana sentiremo il brivido della sfida. Ecco il reportage di ProiezionidiBorsa sulla giornata di apertura e due note sulla preapertura vivacizzata da una girandola di feste al Lido e in Laguna.

Vip in giro in Laguna con la mascherina

Con la complicità della mascherina, qualche star di Hollywood ha cenato in pace da Cipriani, da Alajmo in Piazza San Marco, alla Villa Bauer. Palazzina G, Hotel Danieli, Cipriani, Hotel Gritti, Centurion, Hotel Bauer e St. Regis hanno ospitato tutti i cast e respinto centinaia di curiosi a caccia di star. Abbiamo avvistato qualcuno anche noi: noi l’attore e produttore Matt Dillon, Georgina Rodríguez senza Cristiano Ronaldo, il rapper Puff Daddy, Roberto Benigni e Nicoletta Braschi pronti per il red carpet.

Venezia 78 primi film, red carpet stellari e Leone d’oro a Benigni

Alla ribalta nella preapertura tre eventi organizzati dagli stilisti Dolce & Gabbana: una sfilata con 100 modelle arrivate in gondola, in Piazza San Marco una festa all’Arsenale e un vernissage sulla loro nuova collezione di arredamento. Aperol ha organizzato uno spritz party con orchestra dal vivo in Campo Santo Stefano. Il tetto del Danieli ha ospitato la festa del periodico Variety con buffet coreano e Joe T. Vannelli come dj.

Folla all’Excelsior

Venezia 78 primi film, red carpet stellari e Leone d’oro a Benigni. Molti cinefili questi giorni presidiano l’Hotel Excelsior al Lido: sono tutti pronti col telefonino a immortalare chiunque, attori come Claudio Santamaria e Cruz a influencer di serie B (rispetto alla Ferragni s’intende) come Marta Losito.

Les promesses apre la sezione Orizzonti

In un’atmosfera magnifica, in Sala Grande, è stato consegnato a Roberto Benigni il Leone d’oro alla carriera. Ha inaugurato il concorso Pedro Almodovar, con Madres Paralelas. Una pellicola francese ha aperto la sezione Orizzonti: Les promesses di Thomas Kruithof con Isabelle Huppert. La sezione Giornata degli Autori è stata aperta invece da Shen Kong, del cinese Chen Guan.