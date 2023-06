Venere nel segno del Leone dal 5 giugno: grandi storie all’orizzonte ma non per Toro e Acquario

Nel pomeriggio del 5 giugno il pianeta Venere lascia il segno del Cancro per entrare in quello del Leone, dove rimarrà fino in autunno. Cosa dobbiamo aspettarci?

Grande fermento in cielo con l’arrivo dell’estate. All’inizio del mese assisteremo al transito dei pianeti veloci. Giove è appena transitato dal segno dell’Ariete a quello del Toro. Il passaggio si è verificato il 16 maggio. Giove in Toro ci guida verso una maggiore fiducia nelle nostre capacità e ci porta a sfruttare le occasioni che la vita ci offre. Ci invita a superare i freni e a osare. Ma ora è la volta di Venere. Ecco come cambieranno le cose.

Un passo importante in amore

Venere nel segno del Leone è un anticipo di estate, indica una bella sferzata di energia che proviene dal segno più legato alla bella stagione e al Ferragosto, il Leone per l’appunto. Vivremo un’atmosfera molto frizzante e ricreativa, con una spinta verso la vita sociale e lo scambio.

Il Leone è un segno di Fuoco che ci spinge a fare tutto con passione e dedizione, ma sempre con una componente giocosa e divertente. Il transito di Venere in Leone potrebbe darci il coraggio di fare un passo importante in amore, uno di quei passaggi che richiedono un po’ di azzardo e che rimandiamo da sempre.

Venere nel segno del Leone

Chi beneficerà di più di questa congiuntura astrale? Ovviamente il Leone. Con Venere nel segno sarà lui il più fortunato in amore. Con la complicità dell’estate vivrà storie straordinarie e uniche, e non avrà rivali nelle conquiste. Il favore di Venere si farà sentire anche su molti altri segni. L’amore diventerà ancora più appassionante per l’Ariete e gli regalerà tante soddisfazioni. Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli si prospetta un’estate densa di emozioni. Le storie, vecchie e nuove, si coloreranno di passione. Sarà come assaporare una dolcissima albicocca.

E che dire dei nati sotto il segno della Bilancia? L’amore sarà il centro focale della loro vita. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in passione e i vecchi amori ritroveranno l’entusiasmo dei primi tempi. Anche i Capricorno, di solito schivi e taciturni, andranno a caccia di avventure e sfodereranno il loro charme per ammaliare prede inconsapevoli. Venere in Leone solleticherà il loro desiderio e li spingerà fuori dagli spazi protettivi in cui di solito si rifugiano.

Se il Pianeta dell’amore è in opposizione

Ma Venere non sarà favorevole a tutti i segni. I Toro vivranno momenti difficili nella vita di coppia, pieni di tensioni e accompagnati da liti furiose. Unica consolazione per loro è la possibilità di rompere legami ormai logori e di riassaporare il gusto della libertà. Il Pianeta sarà in opposizione anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. Nelle loro storie d’amore si respirerà l’atmosfera del dramma. Liti furiose, recriminazioni, scenate di gelosia, non mancherà nessun ingrediente.

Le relazioni sentimentali si faranno sfiancanti e stressanti. Le stelle consigliano una bella vacanza per ritrovare la serenità. Vita sentimentale complicata anche per l’Acquario. Anche per loro le storie d’amore saranno rovinate da litigi a non finire, scenate e battibecchi. Per fortuna con l’estate arrivano le vacanze a placare gli animi.