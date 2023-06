Nel cuore d’Italia un meraviglioso borgo sul lago dove vanno in vacanza George Lucas e Robert De Niro

Che gli americani abbiano un debole per l’Italia non è una novità. Il Bel Paese ha una tale ricchezza di arte, natura e storia che forse non apprezziamo abbastanza. Abituati a tanta bellezza, finiamo per considerarla normale. Sono spesso gli stranieri a scovare perle inedite e a valorizzarle come meritano.

I turisti non amano soltanto le città d’arte e le spiagge famose, ma hanno scoperto la provincia italiana. Luoghi bellissimi ma meno affollati, dove tutto scorre a ritmi più lenti e ci si può davvero rilassare. Come la campagna umbra. Un susseguirsi di morbidi profili collinari con le pennellate gialle dei numerosi campi di girasoli. E splendidi borghi arroccati sulla sommità delle alture o adagiati sulle sponde del lago, il Trasimeno.

In vacanza tra i Vip

I Vip che scelgono l’Umbria come meta di vacanza sono davvero tanti. Li si incontra per strada a Perugia o negli altri affascinanti piccoli centri della Regione, che passeggiano per strada confondendosi con gli altri turisti. Di casa in Umbria è Anthony Hopkins che alloggia nel Castello di Reschio, la splendida dimora signorile trasformata in un hotel esclusivo. E non è l’unico.

L’hotel pare abbia ospitato, tra gli altri, anche Gwyneth Paltrow e Kate Hudson. Ci sono poi quelli che hanno deciso di comprare casa in questo bellissimo posto per tornarci ancora più spesso. Come George Lucas, il regista americano, ideatore della saga di Guerre Stellari che ha scelto nel cuore d’Italia un meraviglioso borgo.

Un’affascinante villa sul lago

La villa di George Lucas nasce dal restauro di un antico monastero del XVI secolo. L’affascinante dimora si trova sul Lago Trasimeno, a Passignano, in posizione panoramica, con una splendida vista sul lago e sugli uliveti circostanti. Un acquisto costato 6 milioni di euro. La tenuta si sviluppa su tre livelli per 800 mq di estensione. Il fascino della struttura è stato preservato dopo la ristrutturazione, che non ne ha alterato la fisionomia.

Gli interni sono luminosissimi e resi caldi dal parquet usato per la pavimentazione. Nella struttura sono stati ricavati, oltre all’appartamento principale occupato dalla famiglia del regista, altre stanze dotate di servizi e di ingresso autonomo, riservate agli ospiti. Robert De Niro, Meryl Streep, Steven Spielberg e, ancora, Ron Howard e Francis Ford Coppola. Tutti innamorati dell’Umbria e della splendida dimora. Che ospita anche una sala biliardo, una ricca biblioteca, una piccola sala cinematografica e una SPA in una struttura adiacente.

Nel cuore d’Italia un meraviglioso borgo

Una vacanza sul Lago Trasimeno è sicuramente al di fuori dei circuiti del turismo di massa. Un soggiorno a ritmo lento lungo le sponde del lago e tra gli uliveti secolari, ideale per chi ama la pesca o il birdwatching. Passignano è solo uno dei tanti piccoli centri che si affacciano sulle acque tranquille del Trasimeno. È un borgo fortificato tra i più belli d’Italia, dominato dalla Rocca medioevale che ospita il Museo delle Barche. Sul lungolago si può fare vita da spiaggia nei numerosi lidi che si trovano lungo le sponde oppure oziare nei tanti bar in cui si mescolano lingue diverse.

Da Passignano ci si può imbarcare per raggiungere in traghetto le isole del Trasimeno, l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese. Quest’ultima in particolare è un parco scientifico didattico a cielo aperto. Ospita tra l’altro un giardino delle piante acquatiche con una piscina naturale scavata interamente nella roccia e alimentata dalle acque del lago. L’isola è un omaggio alla natura, dove riposarsi all’ombra degli ulivi secolari o prendere il sole su lastroni di pietra che svolgono la funzione di panchine.