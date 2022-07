Venere favorisce l’amore di questi 3 segni zodiacali ma si oppone ad altri

L’estate è il tempo delle uscite e delle vacanze, un periodo perfetto per svagarsi. Se ne può approfittare per trascorrere del tempo serenamente con il proprio partner, ma può essere anche l’occasione giusta per incontrare l’anima gemella. Venere mette però lo zampino nell’influenzare sintonie e storie sentimentali, il che potrebbe rivelarsi positivo o negativo.

Infatti, per alcuni segni l’amore di quest’ultimi giorni di luglio andrà davvero a gonfie vele, mentre per altri la situazione potrebbe essere alquanto disastrosa.

Venere in Cancro

Il Cancro è tra i segni più fortunati di luglio e la sua fortuna ancora deve esaurirsi. Infatti, dal 18 luglio ospita Venere, pianeta dell’amore. Il suo influsso sarà evidente sul Cancro, che sta vivendo uno dei suoi rari periodi trasognanti. Il suo cuore batte forte e lo porta a vivere appieno i sentimenti. Il romanticismo pervade il suo animo, poco importa se single o in coppia.

Quelli in relazione avranno una particolare dedizione verso il partner. I cuori solitari invece, grazie all’attuale predisposizione, potrebbero facilmente incrociare qualcuno di interessante. Venere sorriderà di conseguenza anche agli altri segni affini d’acqua. Venere favorisce l’amore di questi 3 segni che faranno faville.

Amore a gonfie vele

Dunque a bearsi della posizione propizia di Venere saranno anche lo Scorpione e i Pesci.

Il primo ha avuto un periodo davvero travagliato per quanto riguarda i sentimenti. Finalmente arriva però il momento di deporre l’ascia di guerra e abbassare ogni scudo protettivo. Riuscirà a fidarsi maggiormente di chi gli sta intorno, e questo gioverà alle sue storie. Saranno giorni di grande e profonda passione.

I Pesci, eterni sognatori ma perennemente indecisi, sembrano trovare maggiore consapevolezza circa i propri desideri. Infatti mettono da parte i dubbi circa i propri rapporti amorosi e si buttano a capofitto. Sentiranno la necessità di vivere a 360 gradi il partner, o di trovare uno con cui condividere di tutto e di più. Dare e ricevere amore sarà il loro motto in questi giorni e ha tutta l’intenzione di perseverare su tale strada.

Venere favorisce l’amore di questi 3 segni zodiacali ma si oppone ad altri

Venere quindi spinge sull’acceleratore dei sentimenti dei segni d’acqua, ma con un’altra parte dello zodiaco sarà molto più severa.

Dopo aver ricevuto grandi gioie su ogni fronte, quello amoroso per l’Ariete sta cedendo. Tante incomprensioni si frappongono tra lui e le sue fiamme, nonché una certa tendenza egoistica che mal si concilia con gli equilibri da tenere in due. Consigliabile non lasciarsi andare a decisioni impulsive, perché è un momento in cui il cuore si rifiuta di palpitare.

Venere si oppone anche al Capricorno. Sarà la fibrillazione degli impegni e l’ansia di avanzamento a livello lavorativo, ma sta relegando sempre più i sentimenti in una posizione di secondo piano. Senza alcun investimento di tempo rischia di mandare in fumo relazioni già in essere o potenziali.

La Bilancia ha avuto grandi soddisfazioni dall’amore, ma quel momento sembra in pausa. Nonostante faccia di tutto per seppellire i conflitti, cercando di arginarli, potrebbero scoppiare da un momento all’altro e gettare in crisi le coppie. Meglio affrontare i problemi che nasconderli, si rischia di far peggio. La Bilancia single invece si sente troppo turbata per fare passi in avanti nelle situazioni.

