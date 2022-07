Con il sole e il caldo, passiamo molto tempo all’esterno. Sia con la famiglia, sia con i nostri animali domestici. Le gite al parco non sono rare, così come i vestiti sporchi. Infatti, non è raro tornare a casa con i propri indumenti macchiati. Non tutte le macchie, però, sono facili da eliminare.

Una in particolare è un vero incubo. Si tratta della resina presente nei tronchi degli alberi. Questa sostanza appiccicosa e resistente si può attaccare anche alle superfici ed è per questo che possiamo macchiare i vestiti. Vediamo, dunque, come togliere le macchie di resina sul cotone e da qualsiasi tipo di indumento, in modo naturale.

Evitiamo l’alcol

Per eliminare la resina possiamo utilizzare ingredienti naturali che abbiamo in casa. Non ci sarà bisogno di comprare prodotti specifici. Molti, inoltre, utilizzano l’alcol, che nonostante sia molto efficace, potrebbe essere fastidioso a causa dell’odore. Inoltre, potrebbe essere troppo aggressivo contro alcuni tipi di tessuto.

Per la resina, essendo una sostanza naturale, nella nostra cucina è già presente un grande alleato. Si tratta dell’olio di oliva, che però a sua volta lascerà una macchia. Per evitare tale problema c’è un metodo facilissimo.

Per prima cosa tamponiamo la zona macchiata di resina con l’olio e noteremo la resina togliersi. Poi sull’olio mettiamo del borotalco, lasciandolo agire per almeno un’ora. Passato il tempo necessario, laviamo a mano in acqua fredda con un po’ di sapone di Marsiglia. Infine, mettiamo il capo in lavatrice e laviamo normalmente.

Come togliere le macchie di resina sul cotone e altri tessuti senza alcol

Per togliere la resina dai jeans, invece, possiamo provare un altro metodo completamente naturale. Si tratta del ghiaccio, che va applicato direttamente sulla macchia. Strofiniamolo fino a quando non noteremo che la resina si sarà staccata del tutto. L’indumento va poi lavato in lavatrice, come d’abitudine.

Un altro metodo non conosciuto è quello delle uova. Incredibilmente, questo alimento è un ottimo smacchiatore contro la resina. Dobbiamo, però, dividere l’albume dal tuorlo e utilizzare solo il primo. Mettiamolo direttamente sulla macchia e lasciamolo agire per almeno 2 minuti. Poi procediamo al normale lavaggio in lavatrice. Questo metodo è particolarmente efficace per lana e seta.

Infine, l’ultimo metodo è quello di usare un ferro da stiro caldo. Utilizziamo il calore del ferro, tenendolo un po’ a distanza dalla macchia. Riscaldiamo bene la resina e, quando noteremo che si sta sciogliendo, togliamola con un panno imbevuto nell’acqua. Possiamo anche utilizzare un asciuga capelli, che avrà lo stesso effetto.

Lettura consigliata

Come fare l’ammorbidente in casa con aceto o altri ingredienti della cucina