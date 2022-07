La ricerca di personale nella grande distribuzione non si ferma quasi mai. Anche in periodi meno favorevoli, ci sono sempre nuove posizioni disponibili. Un’ottima notizia per chi è alla ricerca di un impiego anche senza esperienza. Per lavorare in questi settori il più delle volte serve solo una predisposizione al lavoro al pubblico. Per non parlare del fatto che periodicamente aprono sempre nuove sedi in tutta Italia. Questo vale per i supermercati, ma anche nel mondo della ristorazione. Soprattutto i fast food, in continua espansione, cercano personale sotto vari profili. Pochi giorni fa, per fare un esempio, KFC aveva ben 250 posizioni aperte, per diverse mansioni. Oggi, però, parleremo nello specifico di una catena di supermercati molto conosciuta, del gruppo Unicomm.

Offerte di lavoro per addetti vendita e specialisti in questi supermercati

Molti supermercati in cui andiamo ogni giorno a fare la spesa fanno parte di gruppi più ampi. Un esempio è sicuramente il Famila, supermercato del gruppo Unicomm insieme ad Emisfero, A&O e Hurrà, per citarne alcuni. Sono attualmente disponibili diverse posizioni sia per addetti vendita che specialisti, anche per nuove aperture. Come la nuova sede di Gorizia, per la quale si cercano profili di ogni genere. Dalla macelleria, ortofrutta, pescheria, gastronomia, fino ad arrivare all’addetto casse. Si cercano persone preferibilmente con esperienza, ma non in maniera esclusiva.

Punti vendita in varie città del Nord e Centro Italia

È possibile consultare la lista delle posizioni aperte collegandosi al sito dedicato alla selezione personale. Una volta entrati, si può filtrare la lista delle posizioni aperte scegliendo la provincia di riferimento. Al momento assumono a Belluno, Bologna, Forlì-Cesena, Gorizia, Treviso, Vicenza, Padova e Ravenna nel Nord Italia. Nel Centro Italia, invece, le assunzioni sono nei punti vendita di Grosseto, Perugia e Roma.

Consultando la lista dei profili, si potrà vedere a quali supermercati si riferiscono. Se vogliamo lavorare in Famila, oltre a Gorizia, c’è ad esempio Forlì-Cesena dove cercano soprattutto addetti vendite. Cliccando su Visualizza annuncio, è possibile consultare i requisiti necessari per candidarsi. Nella maggior parte l’esperienza nella mansione è solo preferibile e valutano anche profili junior. Tra i requisiti fondamentali ci sono ottime capacità comunicative e propensione al contatto con il cliente. Flessibilità di orari, anche per lavorare nei weekend in base alle necessità del punto vendita. Direttamente dall’annuncio si può inviare il CV, allegandolo al modulo online da compilare.

Insomma, ci sono nuove offerte di lavoro per addetti vendita praticamente ogni giorno in diverse parti d’Italia. Se poi cerchiamo un impiego solo part time per arrotondare, la scelta è ancora più ampia. Per alcuni annunci è prevista l’esperienza, ma per altri l’importante è mostrarsi davvero interessati alla posizione.

