Ognuno di noi, a seconda del mese e del giorno di nascita, avrà un segno zodiacale. Questo dipenderebbe dalla costellazione in cui verrebbe a trovarsi il Sole in quel periodo, sebbene vi è da dire che non può considerarsi perfettamente coincidente. In ogni caso, per convenzione esistono 12 segni zodiacali corrispondenti ad altrettante costellazioni.

L’appartenenza a uno piuttosto che a un altro, influirebbe sulle caratteristiche della personalità di ognuno. Vi sarebbero infatti dei tratti comuni condivisi dagli appartenenti al medesimo segno. Aspetti che potrebbero essere positivi, ma anche negativi.

Dunque ecco quali sarebbero i segni zodiacali più psicopatici e alcuni potrebbero sorprenderci.

Attenzione allo Scorpione

Quando parliamo di segni psicopatici, naturalmente non ci riferiamo a veri e propri disturbi mentali. Semplicemente ci riferiamo ad alcuni tratti che potrebbero manifestarsi nei rapporti con gli altri e potrebbero essere temibili.

Il primo segno che viene in mente quando si pensa a comportamenti pericolosi e discordi con gli altri, è lo Scorpione. Sicuramente è quello che ha la fama peggiore, ma lui certo non se ne cruccia, anzi sarà un’ulteriore arma da usare contro gli altri.

È un segno che tende a esercitare il proprio ascendente per manipolare gli altri. Allo stesso tempo sa essere imprevedibile, porta una persona dalle stelle alle stalle in meno di uno schiocco di dita. Proprio come l’animale da cui prende il nome la sua costellazione, sferza colpi micidiali e velenosi. D’altronde è ben poco diplomatico e non ha alcuna remora nel ferire chi gli sta attorno.

Attenzione però, perché tanti altri segni che possono sembrare più tranquilli in realtà richiedono di non abbassare la guardia.

Ecco quali sarebbero i segni zodiacali più psicopatici oltre allo Scorpione

I Pesci sembrano innocui, ma non lo sono. Infatti, sebbene dotati di profonda sensibilità, risultano profondamente egoisti. Il loro anteporre sempre i propri bisogni li porta spesso a sottovalutare e denigrare problemi e bisogni altrui. I loro saranno sempre prioritari, di qualunque cosa si tratti, perfino una bazzecola.

La Vergine non ha un caratterino affatto facile, né lo nasconde. Tende a giudicare tutti in tutto e suoi commenti sono poco lusinghieri. Con una certa frequenza farà sentire le persone attorno degli incapaci.

Uno segni zodiacali più ambiziosi è il Capricorno, d’altronde è ostinato e testardo. Caratteristiche che non tralascia nei rapporti con gli altri. Non solo ha un’innata vena polemica, ma non dimentica i torti subiti. Può covare rancore per anni e con una determinazione invidiabile arrivare alla sua inaspettata vendetta.

Da non sottovalutare assolutamente è il Leone. Dotato di un carattere molto forte e narcisistico, ha vere e proprie manie di grandezza. Ebbene, tende a riflettere quest’ultime anche nei rapporti umani, nel bene e nel male. Un Leone arrabbiato non ruggisce semplicemente, ma è pronto a distruggere l’avversario senza esitazione alcuna.

Non può certo mancare nella lista l’Ariete. Imprevedibile e senza senso della misura, si lascia guidare da impulsi, istinti e dal proprio interesse momentaneo. Insomma, una bomba a orologeria incontrollabile nelle reazioni e nei comportamenti.

Chiudiamo la rassegna coi Gemelli che, dietro l’aura di pacifici, nascondono una doppia faccia. Sanno essere particolarmente subdoli e riescono a fare del male senza neanche farlo percepire.

Lettura consigliata

Il segno più intelligente dello zodiaco sarebbe l’Acquario, ma ad avere un vero e proprio sesto senso sarebbero sorprendentemente questi 5