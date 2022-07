L’estate scorre veloce e siamo già a luglio, un mese che per molti potrebbe rivelarsi salvifico. Per coloro che avranno le tante agognate ferie, certo, ma soprattutto per alcuni segni zodiacali.

Luglio si presuppone per buona parte dello zodiaco un mese davvero esplosivo e di forte ripresa.

Movimenti degli astri e dei pianeti portano infatti importanti novità e sorprese per alcuni favoriti.

Pianeti

Finalmente a luglio Marte ha riversato fortuna su alcuni segni, ma i grandi eventi non sono ancora terminati. Anzi, in molti casi potremmo dire che il meglio deve ancora venire.

Cancro, Gemelli e Ariete vanno alla grande grazie alla compagnia di potenti alleati.

Mercurio fino al 5 ha sostato in Gemelli, ma non c’è da disperarsi circa la sua partenza. Infatti, fino a oltre metà mese, a risollevare le sue sorti vi sarà Venere. Giorni, quindi, particolarmente focosi e passionali da sfruttare appieno.

Dal 18, invece, a beneficiare del Pianeta dell’amore e della sua profonda ispirazione sentimentale sarà il Cancro. Necessitava proprio dell’accordo di Venere dati i tanti dubbi che hanno lacerato le sue relazioni amorose, reali e potenziali. Il cuore batterà intrepido e all’impazzata; niente dilemmi, ma solo tanta voglia di lasciarsi andare.

L’Ariete sarà un leader indiscusso e il suo carisma non potrà che aprirgli tutte le porte. Giove che sosta nel suo segno si rivela davvero un passepartout, non ci sarà vetta impossibile da scalare.

Cancro, Gemelli e Ariete vanno alla grande ma la Superluna e il Sole sorrideranno ad altri 2 fortunati segni zodiacali

Ai primi posti del podio della fortuna vi saranno altri due segni che da tempo aspettavano che la ruota girasse.

Il 13 luglio in cielo si verificherà un evento importante, la comparsa della cosiddetta Superluna. Una Luna piena che apparirà più brillante e grande che mai perché posizionata alquanto vicino alla Terra. È menzionata anche come Luna del Cervo, secondo le tradizioni dei nativi americani. Proprio a luglio, infatti, le corna dei cervi maschi crescono vistosamente.

Questa Luna dal grande fascino si troverà nel segno del Capricorno e ne illuminerà la strada. Lo solleverà dalle angosce e gli farà ritrovare il buonumore e la voglia di svagarsi. Allo stesso tempo, però, lo condurrà anche a prendere alcune decisioni istintive che potrebbero davvero dare una svolta a tanti ambiti della sua vita.

Grandi successi arrivano, però, anche per il Leone, che potrà ben gioire. Si beerà infatti della presenza di tanti influenti amici.

Dal 22 luglio arriva il Sole e non sarà l’unico. Il 28 luglio vi sarà la Luna nuova e il 29 fa il suo ingresso nel segno del Leone Mercurio.

Insomma, il Leone a luglio farà davvero fuochi d’artificio perché a guidarlo vi sarà un trio d’eccezione. Si sentirà davvero invincibile e gli ingranaggi della sua mente sforneranno tante nuove idee e progetti. L’audacia della sua inventiva potrebbe trovare lauti premi nel conto in banca.

