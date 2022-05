Il solo pensiero già fa venire l’acquolina in bocca! Nessuno resiste alla parmigiana di melanzane, un grande classico della tradizione mediterranea che non passa mai di moda. Inoltre, è uno di quei piatti furbi che si possono preparare in anticipo e poi cotto o scaldato successivamente. Le melanzane sono un vero portento in cucina. Chi non ha mai provato delle golose polpette di melanzane, per poi innamorarsene perdutamente? Sicuramente, quelle dal cuore filante e una crosta croccante andranno a ruba, parola della nonna!

Chiamata comunemente ortaggio, tecnicamente la melanzana è il frutto di Solanum melongena, appartenente alla famiglia delle Solanaceae. Secondo gli esperti, 100 g di melanzane apportano pochissime calorie, circa 20 suddivise in:

55% carboidrati;

25% proteine;

20% lipidi.

Inoltre, circa il 92% di una melanzana è composto d’acqua. Insomma, un alimento buono e piuttosto leggero. Certamente, pensando a pietanze più ricche, come la parmigiana, in cui le melanzane sono le protagoniste, di sicuro non ci viene in mente il piatto più light e ipocalorico del Mondo. Eppure, possiamo realizzare una velocissima parmigiana di melanzane senza frittura che accontenta tutti senza sentirsi troppo in colpa per la dieta.

Difatti, questa velocissima parmigiana di melanzane senza frittura per un salvacena buonissimo, sano e con poche calorie

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 melanzane medie;

200 g di fiocchi di latte o mozzarella fior di latte (facoltativo);

250 g di passata di pomodoro;

3 cucchiai parmigiano reggiano;

olio extra vergine di oliva q.b.;

1 spicchio di aglio;

un pizzico di sale;

qualche foglia di basilico.

Procedimento

Innanzitutto, lavare e tagliare le melanzane a fette. Disporle in una teglia, ricoperta da carta da forno. Incidere sulle fette di melanzana dei taglietti obliqui. Poi, spennellare con l’olio e salare leggermente. A questo punto, far cuocere in forno già caldo, alla temperatura di 190° C per circa 10 minuti. Attenzione, per evitare che secchino troppo, introdurre una ciotola con dell’acqua all’interno del forno e far cuocere ad una temperatura leggermente più bassa. Intanto, preparare il sugo. Far rosolare in padella l’aglio con un filo d’olio. Poi, versare la passata e insaporire con un pizzico di sale. A fine cottura, aggiungere anche il basilico.

Prendere la teglia con le melanzane e comporre una torretta con le fette, farcendole con il pomodoro, poi aggiungendo il fior di latte (strizzato bene) e una spolverata di parmigiano. Una volta pronte, infornare le piccole parmigiane di melanzana in forno e far cuocere per altri 10 minuti alla temperatura di 190° C. Ed ecco che le nostre torrette di parmigiana sono pronte per essere assaporate.

