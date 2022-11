Veloce shampoo secco fai da te per pulire i capelli sporchi scuri o biondi senza lavarli

Ciò che contribuisce al nostro senso di sicurezza è avere un aspetto curato. Vestiti puliti, magari un capo che ci valorizza, un bel trucco e capelli morbidi e luminosi sarebbero l’ideale.

A causa delle varie attività quotidiane, non sempre abbiamo tempo per fare attenzione a ogni dettaglio. Per quanto riguarda i capelli, shampoo e piega dal parrucchiere li rendono belli. Anche a casa, però, ce ne prendiamo cura. La frequenza del lavaggio potrebbe dipendere da diversi fattori.

Quando lavare i capelli

I capelli normali si possono lavare anche due o tre volte a settimana. I capelli grassi richiedono una frequenza di lavaggio maggiore, anche se lo stress dello shampoo potrebbe stimolare ancor più la produzione di sebo.

Il lavaggio serve a tutti, sia proprio per eliminare il sebo che si accumula su radici e fusto dei capelli che per altro. La chioma assorbe fumo, smog, polvere, ma anche i prodotti dello styling contribuiscono a sporcarla. Shampoo troppo aggressivi e troppo frequenti, però, potrebbero sia stimolare le ghiandole per ripristinare gli oli protettivi lavati via, sia danneggiarne l’aspetto complessivo.

La frequenza del lavaggio, comunque, dipende anche dall’attività che si svolge, dallo sport praticato e dal livello di inquinamento esterno. Tra uno shampoo e l’altro, per mancanza di tempo o per evitare stress ai capelli, si potrebbe fare un lavaggio a secco. Il prodotto adatto si compra facilmente, ma potremmo farne uno a casa.

Veloce shampoo secco fai da te per pulire i capelli o rinfrescarli

Sui capelli scuri potremmo usare un cucchiaio di farina di riso mescolato con uno di cacao. Con un pennello cospargiamo con questa polvere le radici dei capelli, massaggiando per qualche secondo. Tamponiamo con un asciugamano dopo 5 minuti e poi spazzoliamo per eliminare i residui.

Con i capelli chiari si potrebbe usare semplicemente un po’ di talco per bambini. Si può procedere nello stesso modo. Un’alternativa potrebbe essere l’uso di amido di mais o bicarbonato misto a farina di riso.

Per ravvivare pure il colore chiaro si può mescolare un po’ di zenzero in polvere al talco o alla farina di riso. Cospargiamo le radici, massaggiamo e poi pettiniamo. Dopo 5 minuti spazzoleremo i capelli.

Nel caso dei capelli ramati, al posto dello zenzero si userà un cucchiaino di cannella in polvere. Un ultimo prodotto, utile per ogni tipo di capelli, potrebbe essere la cipria trasparente che usiamo per il viso.

Trucchetti per mantenerli puliti più a lungo

Oltre a ricorrere a un veloce shampoo secco fai da te per pulire i capelli, per evitare di lavarli troppo spesso ci sono dei trucchetti. Rimarrebbero puliti per più tempo se li spazzolassimo di meno. Con questa operazione, infatti, il sebo presente sulle radici si distribuisce maggiormente sulla lunghezza. Facciamo pure attenzione alla pulizia costante di pettini, piastre e spazzole.

Un altro sistema, specialmente se si portano lunghi, sarebbe a volte raccogliere i capelli in uno chignon. In questo modo potrebbero sporcarsi un po’ meno in città inquinate. In casa, mentre facciamo le pulizie o cuciniamo, potremmo coprire il capo con un foulard.