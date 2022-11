Gli incredibili usi della cannella in cucina e in casa e come coltivarla in vaso e in giardino

L’uso di alcuni prodotti che abbiamo un po’ tutti in casa è molto antico. Pensiamo ad esempio alle spezie. Il loro impiego è molto diffuso specialmente in Oriente da dove arriva, ad esempio, la cannella. Questa spezia si trova in commercio sotto forma di polvere o in bastoncini e deriva dalla corteccia interna essiccata della pianta. Le varietà più coltivate sono la Cinnamon zeylanicum e la Cinnamon cassia, appartenenti alla famiglia delle Lauraceae.

Alcuni tra gli incredibili usi della cannella in cucina e in casa

Gli usi della cannella sono molteplici. Può rendere migliore il gusto del tè, aromatizzare la pasta frolla per crostate e biscotti, arricchire di sapore un cappuccino. L’uso di un po’ di cannella sembrerebbe utile per controllare la glicemia e favorire la digestione. Spargere della cannella sui rametti tagliati di una pianta, inoltre, aiuterebbe la cicatrizzazione.

Se abbiamo trovato dei vestiti o maglioni con dei buchetti, potremmo avere delle tarme nell’armadio. In questo caso ci sarebbero dei rimedi naturali. Prendiamo dei sacchetti in cotone o garze e riempiamoli con pezzetti di stecche di cannella, alcune foglie di alloro e chiodi di garofano. Il loro odore dovrebbe tenere alla larga i piccoli insetti dannosi dai capi di abbigliamento.

Mettere della cannella in polvere agli angoli di una stanza potrebbe anche allontanare le formiche. Per profumare la cucina basterà far scaldare in forno scorze di arancia e delle stecche di questa spezia.

Una pianta utile da coltivare in terrazzo o in piena terra

Se vogliamo provare a coltivare la cannella a casa, procuriamoci dei semi. Prima di tutto bisognerà metterli in un piccolo vaso o in un semenzaio e attendere che nascano le piantine. A quel punto, bisognerà trasferirle in un vaso molto più grande. Se abbiamo un giardino, provvederemo a metterle in piena terra.

Le attenzioni principali sarebbero di non esporre la cannella in pieno sole ma all’ombra e di annaffiare poco, aumentando la frequenza in estate. La temperatura ideale è quella di un clima temperato. Con un inverno troppo freddo e ventoso, meglio riparare la pianta assicurandole però luce.

Per poter usare la corteccia si dovrebbe attendere almeno 2 o 3 anni. Nel mentre si potrà godere della bellezza delle foglie e dei piccoli fiori. Se in vaso cresce molto, si provvederà alla potatura. Quando si potrà rimuovere un po’ di corteccia, si farà essiccare fino a ottenere la caratteristica forma arrotolata. Poi conserveremo la cannella in barattoli con chiusura a tappo o ermetica.

Gli incredibili usi della cannella in cucina e in casa abbiamo visto essere tanti. Oltre a comprare questa spezia in stecche o in polvere, quindi, potremmo coltivarla e averne in abbondanza.