Come preparare i popcorn senza errori con un ingrediente sfizioso da far venire l’acquolina in bocca

I popcorn sono il risultato dei chicchi di mais riscaldati. Diventano uno spuntino davvero delizioso che si può fare in diversi modi e che tutti associano al cinema. Infatti, quando ci si reca a vedere un film in sala, grandi e piccini corrono a comprarli per gustarli durante lo spettacolo.

Anche farli a casa è un’attività culinaria molto diffusa. Infatti, i film si guardano anche seduti comodamente sul divano in buona compagnia. Ognuno ama poi personalizzare il modo di prepararli come crede e come preferisce.

Ma come preparare i popcorn senza errori? Ci sono delle piccole regole non scritte da rispettare per avere un risultato eccellente. Inoltre vedremo come farli con un ingrediente davvero sfizioso al quale nessuno potrà resistere. Naturalmente, prestando sempre attenzione alla linea.

Innanzitutto, cerchiamo di soddisfare una curiosità, la domanda che tutti prima o poi si pongono: da dove deriva il termine “popcorn”. Ebbene, questo deriva dall’associazione di due parole inglesi, ovvero “popped” (scoppiato) e “corn” (mais).

Come preparare i popcorn senza errori per un risultato perfetto

Ci sono persone che non riescono a vivere senza e devono assolutamente sapere dove trovarli e dove comprarli, ma anche come farli a casa nel microonde, con il caramello, con il miele, con il sale oppure lo zucchero. In ogni caso, ci sono delle regole da rispettare. Queste sono:

farli in padella, acquistando i chicchi di mais, è più salutare;

quelli da fare al microonde sono più grassi, quindi attenzione alla linea;

mai salarli durante la preparazione, ma sempre alla fine;

non buttare quelli avanzati, ma conservarli per mangiarli in un secondo momento;

provare diverse ricette potrebbe essere d’ispirazione e una sorpresa.

Dopo aver tenuto bene a mente queste piccole regole e questi errori da evitare, possiamo passare ad una ricetta molto semplice e gustosa.

La ricetta con il cioccolato

Nei popcorn si potrebbero mettere anche la cipolla o il peperoncino, le versioni da presentare ai propri ospiti sono davvero tante. Ma la più sfiziosa, quella che piacerà davvero a tutti, è sempre quella con il cioccolato. Come fare? Partiamo da questi ingredienti:

80 g di chicchi di mais;

1 cucchiaio di burro;

70 g di cioccolato fondente;

olio di semi.

Versare l’olio di semi nella padella e farlo riscaldare. Coprire la padella con un coperchio e dopo qualche minuto aggiungere i chicchi di mais. Attenzione a tenere bene il coperchio mentre scoppiano. Poi metterli su un piatto o in altro recipiente e lasciarli raffreddare.

In una ciotola mettere burro e cioccolato, far sciogliere il tutto a bagnomaria e poi cospargere i popcorn con il cioccolato fuso. Saranno buonissimi da gustare sia caldi che freddi.

Come conservarli nel modo giusto

Cosa fare con i popcorn avanzati? Mai buttarli, ma conservarli per averli ancora a disposizione il giorno dopo. In realtà, molte persone adottano un sistema particolare, ovvero quello di metterli in un sacchetto e riporli nel freezer.

Non si congeleranno veramente, ma è un ottimo modo per mantenerli intatti e lontani dall’umidità. Si possono conservare anche per mesi con questa tecnica.