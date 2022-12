Se congeliamo la carne macinata in questo modo abbiamo sempre sbagliato

Noi italiani meglio di chiunque altro sappiamo apprezzare il gusto della carne macinata. Per questo bisogna sapere come conservarla correttamente.

Che sia preparata come hamburger, ragù o polpette, il trito di carne ha da sempre il suo perché nelle nostre ricette, ma purtroppo è un prodotto facilmente deperibile. Per questo bisogna sapere come conservarla correttamente. Infatti la carne macinata dovrebbe essere consumata entro 24 ore dall’acquisto. Se congeliamo la carne macinata, poi, dovremmo seguire alcuni accorgimenti, perché neanche il freezer può aiutarci, se non rispettiamo alcune semplici regole. Abbiamo già visto come conservare le castagne, ora è il turno della carne macinata.

Quanto dura in freezer

Molti di noi acquistano la carne macinata nelle confezioni prese al banco macelleria del supermercato. Per cui, una volta tornati a casa, siamo abituati a metterle in frigo o in freezer così come le abbiamo acquistate. Questo è un errore comune. Le confezioni originali della carne macinata, in freezer, potrebbero diventare porose o permeabili e compromettere la qualità di conservazione della carne. Inoltre, la carne è conservata in queste confezioni con atmosfera a gas protetta, che di sicuro non aiuta a mantenere la carne nel corretto stato di conservazione in freezer. Ecco perché la buona prassi sarebbe quella di trasferire la carne macinata in un canovaccio per assorbire il siero in eccesso e posizionarla su un vassoio coperto in frigo, prima di essere adoperata. Per congelarla invece, sarebbe meglio travasarla nei sacchetti da freezer e consumarla entro 3 o 4 mesi. L’ideale sarebbe apporre sui sacchetti la data di congelamento e il contenuto, in modo da sapere da quanto tempo si trovano lì. Ma come ottimizzare lo spazio?

Come conservare il macinato di carne

Invece di congelare la carne macinata formando una palla unica dentro il sacchetto da freezer, dovremo prendere quest’ultimo e passarci sopra un matterello per appiattire la carne ed eliminare l’aria in eccesso. Possiamo poi congelarla bella piatta così, oppure usare un tagliapasta per dividere il macinato in rettangoli più piccoli che, una volta congelati, saranno delle perfette monoporzioni da utilizzare al bisogno.

Se congeliamo la carne macinata, scongeliamola nel modo giusto

Attenzione alla fase di scongelamento. Non dovremmo scongelare la carne macinata all’aria, ma riporla in frigo. In ogni caso, per riconoscere una carne di qualità, lasciamoci guidare dal nostro olfatto. Odore e consistenza dicono molto sulla qualità della carne. Non deve mai avere un odore sgradevole o essere viscida e scivolosa. E ricordiamoci di cuocerla alla corretta temperatura, cioè mai al di sotto dei 160 gradi. Se congeliamo la carne macinata, ricordiamoci di queste importanti informazioni, così non saremo costretti a rinunciare al ragù o a delle gustose polpette sode, quando ci verrà voglia.