Non solo con funghi e tartufo, ecco il risotto più buono dell’autunno con ingredienti prelibati

Le grandi abbuffate di castagne, per tutti coloro che amano questo tipico frutto autunnale, stanno piano piano sfumando. Ancora un mese o poco più e i frutti marroni che conquistano grandi e piccini lasceranno i banchi di mercati e supermercati. Ci deliziano il palato, cotte in padelle, al forno o bollite. Sono utili anche le loro bucce, per lucidare i mobili e non solo. Possono, però, dire egregiamente la loro andando ad accompagnare anche primi e secondi.

Pensiamo, per esempio, agli arrosti. Per quel che riguarda, invece, il piatto di apertura di una cena, sia formale che informale, oggi andremo a scoprire un accostamento che non ha nulla da invidiare a quelli più classici dell’autunno. Se pensiamo a un risotto, infatti, funghi e tartufo sono, nell’immaginario collettivo, il miglior abbinamento possibile per questa stagione. Quello alle castagne, con radicchio, pancetta e scamorza che suggeriremo tra poco, magari potrà far cambiare idea a chi vorrà provare a prepararlo. Andiamo allora a vedere gli ingredienti per 4 persone:

320 g di riso;

500 ml di brodo vegetale;

100 g di scamorza affumicata;

100 g di pancetta steccata;

50 g di radicchio;

olio extravergine d’oliva;

una noce di burro;

20 g di Parmigiano;

1 bicchiere di vino bianco;

mezza cipolla;

200 g di castagne.

Non solo con funghi e tartufo si può preparare un delizioso risotto autunnale

Il primo passo riguarda la bollitura delle castagne. Mettiamo sul fuoco una pentola e facciamole bollire. Aggiungiamo, volendo, alcune foglie di alloro per dare sapore. Quindi, scoliamo i marroni e facciamoli raffreddare, prima di sbucciarli.

Intanto, prepariamo il soffritto. Scaldiamo l’olio e facciamo imbiondire la cipolla insieme alla pancetta e al radicchio tagliati finemente. Quindi, buttiamo il riso, che dovrà essere cotto a fuoco vivo per circa due minuti, in modo che si tosti. Dopodiché, aggiungiamo il bicchiere di vino bianco e lasciamo sfumare il tutto.

Pronto in 20 minuti un risotto davvero gourmet

Successivamente, cominceremo a versare il brodo vegetale per far cuocere al meglio il riso, girando di tanto in tanto. Nel mentre, ci possiamo dedicare alle castagne, che possiamo sbucciare e mettere in una terrina. Al termine, con una forchetta, andremo a schiacciarle, per poi aggiungerle al risotto intorno al quarto d’ora di cottura. Affettiamo a dadini la scamorza affumicata e mettiamola nella padella con un ultimo mestolo di brodo vegetale. Al termine della cottura, mantechiamo con burro e una generosa spolverata di Parmigiano.

Non solo con funghi e tartufo, ecco come preparare un risotto gourmet utilizzando le castagne e abbinandole a pancetta e scamorza. Un piatto ideale per ogni occasione. Se poi siamo degli amanti del frutto simbolo dell’autunno, potremmo dilettarci anche nella preparazione casalinga dei marron glacé.