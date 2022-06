Molti con l’arrivo della bella stagione incominciano ad avere voglia di qualcosa di fresco e sfizioso. Per questo motivo gli antipasti di pesce sono un’ottima idea. Oggi spieghiamo come portarne uno in tavola che ci farà fare un figurone. Ecco quindi un modo veloce, fresco ed estremamente godurioso per portare in tavola un polpo tenero e morbido come antipasto. Scopriamo insieme questa ricetta di origine galiziana, ovvero il pulpo a la gallega.

Gli ingredienti necessari per questa delizia iberica:

1 polpo dal peso di circa 1,2 kg; 400 g di patate; paprika dolce in polvere q.b.; paprika piccante in polvere q.b.; 3 foglie di alloro; bacche di ginepro q.b.; sale fino q.b.; olio EVO q.b.



Veloce, fresco ed estremamente godurioso questo antipasto spagnolo che porta in tavola il polpo in un modo diverso dal solito

Per cucinare un polpo morbido ed evitare che il risultato finale risulti stopposo e difficile da masticare è molto importante fare attenzione alla fase di acquisto. Ci sono infatti tantissimi segreti del mestiere che permettono di comprare il miglior esemplare presente sul bancone, fra cui la provenienza e il colore. Allo stesso modo ci sono dei metodi particolari per cucinarlo che possono veramente fare la differenza sulla riuscita del piatto. Uno è sicuramente il congelamento. Metterlo in freezer per 24 ore aiuta le carni a diventare più tenere. Se il prodotto invece fosse già stato sottoposto a un congelamento, si può far diventare il tutto più morbido semplicemente battendone il corpo con un batticarne. Riempire poi una pentola con dell’acqua e aggiungere l’alloro, accompagnandolo con qualche bacca di ginepro.

Quando incomincia a bollire prendere il polpo per la testa e immergere i tentacoli a brevi riprese per 3 o 4 volte all’interno del liquido. In questo modo si arricceranno. Poi fare bollire il tutto per una cinquantina di minuti. Nel frattempo pelare le patate e in un’altra pentola di acqua metterle poi a lessare. Testarne la morbidezza con i rebbi di una forchetta dopo circa 30 minuti. Scolarle e tagliarle a rondelle, disponendole poi su un tagliere. Fare poi lo stesso con il polpo. Condire con un abbondante dose di paprika dolce e piccante, miscelate in dosi di pari peso. Salare secondo il proprio gusto e poi cospargere con dell’olio buono.

