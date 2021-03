Questi giorni come sappiamo segnano il cambio stagione, dunque la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Inoltre tra pochi giorni cambieremo anche l’orario, guadagnandoci una piacevole ora extra di sole. Oltre alle modifiche legate alle temperature e al meteo però cambieranno a breve anche i problemi con cui abbiamo a che fare dentro casa. Cerchiamo di capire in che modo. Infatti vediamo il motivo per cui versare spesso una pentola d’acqua calda nel water.

Non più i soliti

Infatti finalmente possiamo scordarci di tutti quegli inconvenienti che negli scorsi mesi ci hanno creato così tanta fatica. Del resto con i termosifoni che si spegneranno e le finestre che cominceranno a essere aperte tutto il giorno, fenomeni quali umidità e condensa saranno solo un ricordo. Almeno per qualche mese. Al loro posto però ci faranno visita altri problemi, forse addirittura peggiori, perché più fastidiosi e più difficili da sconfiggere. Scopriamo quali sono. Infatti vediamo il motivo per cui versare spesso una pentola d’acqua calda nel water.

Presenze sgradite in bagno

Dovremo infatti fare i conti con tutti gli insetti e tutti gli animali che cercheranno di entrare nella nostra abitazione. In particolare in quest’articolo vogliamo concentrarci su una stanza e su un tipo di insetto che, per alcuni versi, si rivela più insidioso di altri. Il motivo è semplice, non sempre si comprende come faccia ad arrivare in casa. Ci riferiamo a tutti quei moscerini che, non a caso, vengono soprannominati moscerini da bagno. Bene, non forse tutti sanno che il motivo per cui continuano ad essere presenti nonostante la nostra attenzione nel chiudere le finestre è che nascono direttamente dentro casa.

Più nello specifico, le loro uova sono quasi sicuramente nello scarico della tazza da bagno. Questi insetti infatti depongono in luoghi umidi e con acqua che presenta particolari componenti, tra cui anche i nostri scarti. Proprio per questo un ottimo metodo per eliminarne la presenza è quello di versare frequentemente nello scarico una pentola d’acqua calda. Così facendo ci sbarazzeremo delle possibili uova e, di conseguenza, risolveremo il problema una volta per tutte. Si tratta certamente di un tentativo, ma molto probabilmente si rivelerà la soluzione che stavamo cercando.